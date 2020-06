Bloodborne: Gerücht: Remaster für PC und PlayStation 5 in Entwicklung

The last detail I'll share is that FromSoft themselves are not doing the port, but that the company doing the remaster are one that I have a huge amount of faith in judging by other games they've ported. I will not share who that company is, but you sincerely won't be let down.



— SlothBorne (@CaseyExplosion) June 5, 2020





Not going to comment specifically on Bloodborne on PC rumors, but suffice to say From Soft fans probably have a lot of reasons to be happy in the next two years.

— Imran Khan (@imranzomg) June 4, 2020



— Imran Khan (@imranzomg) June 4, 2020





You can play Bloodborne on PC with PS Now...or wait a little longer

— Wario64 (@Wario64) June 4, 2020



— Wario64 (@Wario64) June 4, 2020

Ein Remaster von Bloodborne wird für PlayStation 5 und PC (Steam) erscheinen, dies berichten übereinstimmend mehrere Insider auf Basis von Informationen aus anonymen Quellen. QLoc (Dark Souls Remastered) soll an dem Remaster-Vorhaben arbeiten. Eigentlich war die Ankündigung des Bloodborne-Remasters für das verschobene PS5-Event (4. Juni) geplant. Die Informationen stammten zunächst von der Streamerin CaseyExplosion. Ihre Tweets wurden dann von Wario 64 und Imran Khan (Kinda Funny) mit eindeutigen Kommentaren aufgegriffen. Sie deuteten zudem weitere "gute Neuigkeiten" für Fans von From-Software-Spielen an. Unter Umständen könnte Demon's Souls eine ähnliche Behandlung bekommen (Remaster/Remake).Im Anschluss stimmte PC Gaming Inquisition in den Reigen ein und verriet, dass das Remaster bei Bluepoint Games (Shadow of the Colossus) und QLoc (Dark Souls Remastered) entwickelt wird. Das Action-Rollenspiel soll so angepasst werden, dass die Bildwiederholrate auch über 30 liegen kann, was dem Kampfgefühl zugutekommen würde. Allerdings ist zu beachten, dass PC Gaming Inquisition ein bisher ziemlich unbekannter YouTube-Kanal ist und noch über keine etablierte Glaubwürdigkeit in Bezug auf derartige Insider-Nachrichten verfügt. Der Betreiber des Kanals griff diese Zweifel auf und meinte, dass eine Verschwiegenheitserklärung unterzeichnet wurde und deswegen nur vage Details genannt werden konnten.Sony hat schon angekündigt, Horizon Zero Dawn auf den PC zu bringen. Außerdem gibt es weitere Gerüchte über mögliche PC-Versionen. Ein ausgeschriebener Job für eine Person mit Nvidia-Expertise bei Naughty Dog würde für eine Umsetzung von Uncharted oder The Last of Us (Part 2) auf PC sprechen. Auch die bisherige Exklusivreihe MLB: The Show soll 2021 auf mehrere Plattformen ausgedehnt werden, was aber auch auf das Bestreben der MLB zurückzuführen sein könnte (Quelle: PC Gamer ).