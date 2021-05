Bloodborne: Sony und HBO planen TV-Serie zum Souls-Ableger

Nach ihrer Zusammenbeit bei der TV-Adaption von The Last of Us (wir berichteten ) haben Sony und HBO inzwischen auch begonnen eine TV-Serie zum Souls-Ableger Bloodborne ab 19,98€ bei kaufen ) (zum Test ) zu produzieren, wie That Hashtag Show berichtet . Die Produktion befinde sich zwar noch in einem frühen Stadium, man habe aber bereits einen Blick auf eine frühe Drehbuchfassung und einige Artworks werfen können.Die Struktur der Handlung sei ähnlich wie bei Dread oder The Raid , wo der Protagonist eine scheinbar einfach Aufgabe habe, sich aber dann diversen Gegnern im Kampf stellen müsse. Jede der aktuell acht geplanten Folgen gipfle am Ende in einen aus der Spielvorlage bekannten, sehr blutig inszenierten Bosskampf. Abseits der Showdowns sei Sony mit dem aktuellen Drehbuch allerdings noch unzufrieden, weshalb es derzeit überarbeitet werde. Zum Cast gebe es noch keine Informationen, für die Hauptrolle suche man aber wohl jemanden, der weitreichende Erfahrungen mit Stunt-Arbeiten habe.Letztes aktuelles Video: DLCLaunchTrailer