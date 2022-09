Bloodborne: Neuauflage und Nachfolger in weiter Ferne

Diesen Code peilt niemand

Sei es eine technisch optimierte Neuauflage für die PS5 oder ein ganz neuer Teil: Die Action-Fans sehnen sich nach mehr Bloodborne ( ab 11,98€ bei kaufen ) . Sobald werden die Wünsche wohl leider nicht erfüllt, wie es aus Quellen heißt.In diesem Fall ist der Industrie-Insider Jeff Grubb der Überbringer der schlechten Nachrichten. Seinen Aussagen zufolge, gibt es bei der Fortführung oder des Remakes eines der wohl besten Actionspiele aller Zeiten nicht nur ein Zeitproblem, auch ein weiterer Umstand macht mehr Bloodborne nahezu unmöglich.Mit Elden Ring ist From Software Anfang dieses Jahres der ganz große Wurf gelungen, kein Spiel der Souls-Reihe konnte sich öfter verkaufen, als der Open-World-High-Fantasy-Titel. So ist es kein Wunder, dass bei den japanischen Entwicklern die Tastaturen glühen, um den ersten Zusatzinhalt für das Spiel fertigzustellen.Natürlich bleibt dann kaum oder gar keine Zeit, um sich mit weiteren Dingen zu beschäftigen – wie etwa dem Remaster von Bloodborne oder gar Bloodborne 2. In den letzten Monaten wurde vermutet, dass das eine oder andere vielleicht bei den von Sony jüngst akquirierten Bluepoint Studios in der Mache wäre, die schon mit der stark überarbeiteten Neuauflage von Demon’s Souls einen tollen Job abgeliefert haben. Dem scheint nicht so zu sein.Insider Jeff Grubb gibt an, dass der Code von Bloodborne zudem einige Eigenheiten aufweist, die es einem anderen Studio schier unmöglich machen, auf diesen Zeilen aufzubauen oder damit zu arbeiten – übelstes Frame-Pacing kann eben nicht jeder. Die Rechte an Bloodborne liegen auch nicht bei From Software, sondern bei Sony Interactive Entertainment, was Neuverhandlungen mit den damaligen Entwicklern erfordern würde – wenn From denn Zeit hätte, was sie aktuell nicht haben.So wird es noch eine ganze Weile dauern, bis es Neues zu Bloodborne gibt.