Bloodborne: Immer noch kein PC-Port, dafür aber eine kostspielige Figur angekündigt

Bloodborne: Verlassene Puppe mit fast 20 Kilo für über 1.000 Euro

Bloodborne-Figur erscheint erst 2024

Auch acht Jahre nach dem ursprünglichen Release vonexklusiv für die PlayStation 4 warten Fans weiterhin vergeblich auf eine, werden jetzt aber zumindest mit einer schicken Figur vertröstet.Denn während man bei Sony weiterhin so tut, als hätte es Bloodborne nie gegeben, wird das düstere Abenteuer im Lovecraft-London an anderer Stelle am Leben erhalten. Der japanische Figurenhersteller Prime 1 Studio hat vor kurzem angekündigt, die berühmte Puppe aus Bloodborne mit einer gigantischen undzu verewigen.Falls ihr die verlassene Puppe im Traum des Jägers von Bloodborne als zerbrechliche Porzellan-Gestalt im Gedächtnis habt, dürfte euch die Figur von Prime 1 Studio in Sachen Größe und Gewicht sicher überraschen. Etwasbringt die Statue auf die Waage und ist mitauch entsprechend groß geraten.Die Maße der verlassenen Puppe spiegeln sich aber natürlich auch im Preis wider: Insgesamt 1.199,99 US-Dollar kostet die stolze Statue und liegt damit bei. In einem eigenen Trailer bekommt ihr dann aber auch vorgeführt, was euch das japanische Unternehmen für den saftigen Preis serviert und beleuchtet die vielen Details, die auf der Figur verewigt wurden.Neben der mit einem LED-Licht beleuchteten Laterne gehören dazu auch zwei austauschbare Arme, mit der ihr die Puppe individualisieren könnt. Außerdem mit dabei: Ein von den Messengern umringter Grabstein, der sich neben die imposante Figur stellen lässt und die Atmosphäre aus dem Traum des Jägers einfangen soll. Fotos von der Puppe und dem Beistellgrabstein findet ihr auf der offiziellen Website des Herstellers Dort könnt ihr die kostspielige Figur dann auch gleich vorbestellen, solltet euch aber auf eine deftige Wartezeit einstellen: Alsgibt Prime 1 Studio nämlich den Zeitraum vonan, ihr bekommt die verlassene Puppe also auch bei pünktlichem Zahlungseingang erst irgendwann nächstes Jahr zu Gesicht.Doch während die gigantische Figur damit noch eine ganze Weile auf sich warten lässt, scheinen die Chancen eines PC-Ports bis dahin trotzdem nicht besonders gut zu stehen. Gerüchte zu einerhalten sich zwar eisern, sprechen aber auch von einer Veröffentlichung in ferner Zukunft – Grund dafür sei der komplexe Code des Titels.