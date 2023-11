Bloodborne: Nach Fan-Demake kommt nun ein Kart-Racer

Bloodborne Kart: Düsteres Soulslike trifft Fun Racer im 90er-Polygon-Look

Als inoffizieller Nachfolger zumwurde jetzt mit einem Trailer das ebenfalls von unabhängiger Seite erstellteangekündigt. In feinster PlayStation 1-Optik knattern Kutschen und Motorräder über düstere Strecken.und Kart-Racing ist wahrscheinlich keine Kombination, die Fans für ein Spin-offs des Soulslikes für möglich gehalten hätten. Aber wie auch beimim letzten Jahr trifft Entwickler LWMedia die richtigen Töne.Und das im wahrsten Sinne des Wortes: Neben rasanter Racing-Action und schnittigen Slasher-Moves bekommen wir in dem kleinen Gameplay-Trailer zu Bloodborne Kart auch einen stilechten Soundtrack auf die Ohren, derverbindet.Als Demake werden gemeinhin Spiele, die eine Neuinterpretation in einem deutlich reduzierten Stil erfahren. So sieht Bloodborne PSX, das im Februar 2022 veröffentlicht wurde, aus, als wäre esoder PC-Gruselklassikern der 90er wie Glow in the Dark entsprungen. Zwei Jahre später kommt nun die ungewöhnliche, besonders für Fans jedoch spaßig anmutende Fortsetzung vom Indie-Entwicklerteam um LWMedia alias Lilith Walther.wie Micolash, Lady Maria oder Pater Gascoigne schwingen sich auf die Karts (die in den wenigsten Fällen diesen Namen verdienen) und liefern sich brutale Auseinandersetzungen auf 16 Strecken. Neben einer Einzelspielerkampagne samt Bosskämpfen gibt es auch einen VS-Kampfmodus im lokalen Splitscreen.Das Spiel sollzum Download bereit stehen, und während Fans des Soulslikes nur mit Bloodborne PSX die Möglichkeit haben, dieses Spiel auf dem PC zu spielen, gibt es mit Bloodborne Kart die einmalige Gelegenheit, das schaurige Yharnam aus einer ganz neuen Perspektive zu erleben. Wer lieber akuelle Soulslikes zockt, kann