Bloodborne: FromSoftware-Boss Miyazaki äußert sich zur Remake-Frage

Bloodborne: FromSoftware-Chef Miyazaki verrät, was für ihn ein Remake wertvoll macht

Wenn es einen FromSoftware-Titel gibt, den Fans wirklich auf modernen Plattformen sehen wollen, dann ist das der Gothic-Horror-AlbtraumGefangen auf der PlayStation 4 undist das knallharte Abenteuer einfach nicht mehr zeitgemäß und für PC-Besitzer zudem gar nicht erst verfügbar. Schon seit Jahren warten Fans deshalb geduldig auf ein, das bis heute nicht offiziell angekündigt wurde und obwohl sichüber den Zuspruch freut, weicht er einem definitiven Statement aus.In einemmit Eurogamer geht der FromSoftware-Boss aber zumindest endlich auf den Umstand ein, dass: „Es ist ein Titel, der uns sehr wichtig ist, genau wie unseren Fans. Es macht mich sehr glücklich zu sehen, dass es noch so viele Leute gibt, die dafür brennen“, erläutert der Chef des japanischen Entwicklerstudios.Auch wenn er nicht verrät,oder nicht, erklärt Miyazaki, was für ihn eine Neuauflage auszeichnen sollte: „Ich denke, neue Hardware ist definitiv ein Teil von dem, was ein Remake wertvoll macht. Dinge, die man auf früheren Hardware-Generationen nicht erreichen konnte, Arten, wie man bestimmte Ausdrücke nicht darstellen konnte – [neue Hardware] macht das manchmal möglich.„Ich würde allerdings nicht sagen, dass es dort schon aufhört. Ich denke allein aus der Nutzerperspektive erlaubt moderne Hardware es auch, dass mehr Spieler all diese Spiele wertschätzen können. Es ist also letztendlich ein simpler Grund, aber als jemand, der selbst spielt, finde ich Zugänglichkeit wichtig. Ich denke das kann die treibende Kraft sein, um ein altes Spiel auf eine neue Plattform zu bringen“, erklärt derweiter.Mit abschließenden Worten lässt Miyazaki noch einmal verlauten,und dass es auch für sein Team ein Titel ist, an dem viele Erinnerungen hängen. Trotzdem sollten sich Spieler wohl an den Gedanken gewöhnen, dass ein Bloodborne-Remake ein Wunschtraum bleibt – und in die Zukunft schauen., zu dem man gestern endlichund denenthüllte.