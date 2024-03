Jonas: Bloodborne

Gerrit: Wave Race

Paul: Dragon Ball Z: Legendäre Superkämpfer

Ostern ist ja bekanntlich dasund was würde sich da mehr anbieten, als ein Blick auf eingestaubte, eingeschlafene oder gar einbalsamierte Spiele-Franchises? Viele Titel oder Reihen wurden im Verlauf der Geschichte nämlichOb es der ausbleibende kommerzielle Erfolg, die Neuausrichtung eines Studios oder einfach nur ein Problem mit der Lizenz war: Für manche Spiele ist. Und klar: Frische Ideen sind eine super Sache und sollten in der Industrie gefördert werden. Manchmal darf man aber auch nostalgisch werden und sich an geliebte Titel zurückerinnern, zu denen einem die so sehr gewünschte Fortsetzung verwehrt blieb. Wir verraten euch,Während sich PC-Fans nichts sehnlicher wünschen als einen schlichten Port mit 60 FPS, bin ich als Spieler des Originals auf der PlayStation 4 mehr an einer Fortsetzung voninteressiert. Denn obwohl ich das Kampfsystem vonund das reichhaltige Boss-Buffett vonbevorzuge, hat das Gothic-Horror-Abenteuer für mich bis heute die mit Abstand, die wohlund dieim From Software-Kosmos.Bereits das Intro mit dem, der bei der versuchten Berührung des Spielerkörpers in Flammen aufgeht, und den schaurigen Boten, die direkt aus einem Albtraum zu stammen scheinen, hat mich damals voll und ganz in seinen Bann gezogen. Und wie genial sich im Spielverlauf die Welt ändert: Angefangen beim späten Nachmittag wird Yharnam langsam, aber sicher von der tiefschwarzen Nacht und demeingehüllt; ein wahrer Augenöffner die auf einmal überall sichtbaren Schreckenskreaturen namens Amygdala mit ihren Tentakelmündern.Hatte man dann gedacht, mit dem Hauptspiel wäre alles aus der Lovecraft-Prämisse herausgekitzelt worden, kamen Miyazaki und sein Team im DLC mit dem Astralen Uhrturm und dem Fischerdorf um die Ecke – und bewiesen,. Und dann haben wir noch gar nicht über das exzellente Gameplay gesprochen, das Passivität mehr als je zuvor bestraft. Endlich, sondern rein ins Geschehen und den vielen Schrecken des Spiels zeigen, was eine Harke ist.Und obwohl die Menge an Waffen überschaubar ist, glänzt jede von ihnen mit einem ausgeklügelten Moveset undbei der Transformation. So sehr ich das klassische Guts-Großschwert auch schätze, hat man sich 2015 hier selbst übertroffen. Also bitte: Wenn es nur daran liegt, dass Sony nicht die Lizenz herausrücken will, dann überwindet euch endlich und. Ihr würdet davon schließlich genauso profitieren wie wir.Diefärbt den Himmel in ein orangerotes Licht, die Palmen auf den umliegenden Inseln ziehen nur schemenhaft in eurem Augenwinkel vorbei, neben euch taucht ein Delfin auf und springt spielerisch durch die Fluten – und ihr heizt mit eurem Jet Ski durch das. Wenn ihr das fühlt – natürlich auf Videospiele gemünzt – dann gehört ihr wahrscheinlich zu den Glücklichen, diegespielt haben.kam als eines der ersten Spiele für den Nintendo 64 auf den Markt, für den GameCube folgte dann noch. Was viele nicht wissen: Seinen Anfang machte das Franchise schon, damals allerdings noch mit Top-Down-Perspektive. Released wurde es damals zunächst nur in Nordamerika, erst nach Wave Race 64 kam es auch in Europa auf den Markt.Aus der heutigen Sicht ist es grafisch natürlich, für die damaligen Möglichkeiten sah Wave Race aber tatsächlich recht schick aus. Besonders in puncto Lichtstimmung und Wassereffekt wiewar es für die Verhältnisse der Nintendo-Konsolen ziemlich beeindruckend. So bekam zumindest Wave Race 64 damals gute Kritiken, obwohl der Umfang mit lediglich vier Fahrern und wenigen Strecken überschaubar war.Natürlich gibt es heutzutage, aber wirklich vom Hocker hauen die einen nicht.ist bereits zehn Jahre alt und war damals schon eher so la la, und wer sich mal Videos zum erst letztes Jahr erschienenenanguckt, wird – wie ich, ob der schneckengleichen Lahmarschigkeit des Gameplays – wahrscheinlich ungläubig mit dem Kopf schütteln. Wave Race 64 hatte damals eine Faszination vermittelt, eine ganz neue Art von Racing Game zu sein. So ein Gefühl hervorzurufen, ist im Jahr 2024 wahrscheinlich ungleich schwerer. Aber ein modernes Wave Race mitsollte doch nicht so schwer sein.Wie viele, die in einer ähnlichen Zeit aufgewachsen sind, zähle auch ich mich zur Riege der-Liebhaber. Immerhin gab es doch fast nichts Schöneres, als am Nachmittag von der Schule zu kommen, die Bücher in die Ecke zu feuern, die Konsole oder den PC anzuwerfen und dem frühen Abend entgegenzufiebern, nur um mit den Jungs ganze 20 Minuten dabei zusehen zu können, wieseine Genkidama auflädt und sich derbe Sprüche mit seinen stets weltzerstörungswütigen Kontrahenten um die Ohren wirft.Zwar hat sich mein Anime-Geschmack mit dem Erwachsenwerden stark verändert, dennoch legte derden Grundstein für mein bis heute ausgeprägtes Interesse an der japanischen Popkultur. Zu jener zählen natürlich auch Videospiele und eines, von dem ich nur zu gerne eine Fortsetzung oder ein Remake sehen würde, ist. Die womöglich etwas abgedreht klingende Mischung aus taktischem, rundenbasiertemund animierten Actionsequenzen führt durch dieDBZs, von der ersten Begegnung mit Vegeta und Raditz, über den Planeten Namek, der vom machtbesessenen Freezer terrorisiert wird, zu den Cell-Spielen bis hin zum finalen Duell um die Welt mit dem rosafarbenen Rüpel Boo.Der Titel erschien bereitsauf demund ähnlich lang ist es auch her, dass ich das letzte Mal etwas von Dragon Ball Z: Legendäre Superkämpfer hörte. Zumindest bis vor Kurzem, als ich über den Twitch-Kanal eines populären deutschen Streamers zufällig darüber stolperte, wie jener das über 20 Jahre alte Spiel auf einem Emulator zockte. Ich erinnerte mich sofort an verschiedenste Szenarien zurück, in denen ich praktisch nicht ansprechbar mit meinem purpurnen Handheld in den Fingern dasaß und tief in den, demoder den winzigen Untertiteln desversunken war. Vor allem derdes Spiels blieb mir im Gedächtnis, fühlten sich manche Begegnungen doch extrem hart und teilweise sogar unfair an.Dies war vor allem aufgrund der Tatsache, dass manche Kämpfe gut und gerne einein Anspruch nahmen, nur um kurz vor dem Sieg doch noch zu scheitern, zuweilenund herausfordernd. Aus heutiger Sicht könnte ich mir Spaß an einem zweiten Teil oder einer Neuauflage durchaus vorstellen, womöglich aber eher im Gewand eines modernerena la. Online würde sich auch der damals schon vorhandene, aber von mir wenig beachtetebezahlt machen.Für wahrscheinlich halte ich eine heutige Umsetzung von Dragon Ball Z: Legendäre Superkämpfer trotzdem nicht, weswegen wohl kaum ein Weg an einem Emulator vorbeiführt, sollte ich meine Lust auf das Original stillen wollen. Wer dennoch nachsucht, dem legen wirnahe, das auf den Werken des Mangaka nach der Zeit Dragon Ball Zs basiert.Verratet es uns gerne in den Kommentaren!