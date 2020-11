Schnäppchen-Angebote: Neue Übersichtsseite gestartet; kauft bei unseren Partnern ein und unterstützt uns

Im Umfeld unseres Abo-Services 4Players PUR wurde immer wieder gefragt, ob es nicht auch andere Wege gibt, uns finanziell zu unterstützen. Die Antwort darauf lautet: natürlich! Eine Option ist z.B., über die von uns zur Verfügung gestellten Links bei unseren eCommerce-Partnern einzukaufen oder direkt bei den von uns ausgewählten Schnäppchen zuzuschlagen, die wir für euch ab heute auf einer komplett überarbeiteten Seite präsentieren.Bei allen der aufgelisteten Partner (u.a. Amazon, Gamesplanet, Alternate oder Zavvi) sind wir prozentual an den über unsere Links generierten so genannten Affiliate-Umsätzen beteiligt. Weitere Partner (z.B. Humble Store) sind bereits in Planung. Wir werden euch in regelmäßigen Abständen im Rahmen einer News über interessante Angebote informieren.Wenn ihr also ohnehin mit dem Gedanken spielt, bei Amazon oder einem der anderen Partner einzukaufen, nutzt einfach einen unserer Links und unterstützt uns auf diesem Weg.