Atlus: Umfrage lotet das Interesse an Remakes, Fortsetzungen, Umsetzungen und Switch-Versionen aus

Atlus Japan hat die alljährliche Verbraucher-Umfrage 2020 gestartet und fragt die (potenziellen) Kunden nach möglichen Remakes, neuen Spiele aus den Hauptreihen, relevanten Spielaspekten, der Preisgestaltung, Plattformen für die Spiele von Atlus (auch PC alias Steam) und das generelle Interesse an Abo-Modellen. Besonders die letzten Fragen werden konkreter. So werden u.a. Titel aus der Etrian-Odyssey-Hauptreihe, Shin Megami Tensei 4: Apocalyse, Shin Megami Tensei 3: Nocturne, Persona 4 Golden, Persona 3, Persona 2: Innocent Sin / Eternal Punishment und Revelations: Persona als mögliche Remake-Titel in Frage 45 aufgeführt. Auch die gewünschte Plattform darf direkt gewählt werden.Noch konkreter wird das Unternehmen in Frage 47 via Personacentral . In dieser Frage wird gezielt nach Umsetzungen von bestehenden Atlus-Spielen (ohne neue Inhalte hinzuzufügen) für Nintendo Switch gefragt. Als Antwortmöglichkeiten sind Revelations: Persona, Persona 2: Innocent Sin / Eternal Punishment, Persona 3, Persona 3 FES, Persona 3 Portable, Persona 4, Persona 4 Golden, Persona 5, Persona 5 Royal, Shin Megami Tensei 3: Nocturne, Shin Megami Tensei 4, Shin Megami Tensei 4: Apocalypse, Digital Devil Saga: Avatar Tuner (Reihe), Devil Summoner: Soul Hackers, Devil Summoner: Raidou Kuzunoha (Reihe), Etrian Odyssey (Reihe), 13 Sentinels: Aegis Rim, Persona Q, Catherine: Full Body, Odin Sphere Leifthrasir und Dragon's Crown Pro gegeben - sowie die Antwort "ich möchte keines der Spiele auf Switch spielen".Erst kürzlich gab der Mutterkonzern (Sega Sammy) im Geschäftsbericht bekannt, dass die Verkäufe von Persona 5 Royal in Japan hinter den Erwartungen zurückgeblieben waren ( wir berichteten ).