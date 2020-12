Atlus: Große Pläne zum 25-jährigen Jubiläum der Persona-Reihe

2021 feiert die beliebte RPG-Reihe Persona ihr 25-jähriges Jubiläum und jüngste konnte man bei den PlayStation Awards 2020 Japan Asia für Persona 5 Royal den Partner-Award einheimsen. Dort stimmte Produzent und Director Kazuhisa Wada schon mal darauf ein, dass man bei Atlus große Pläne für das kommende Jahr rund um dieses Jubiläum verfolgt. Details wollte er aber noch nicht nennen. Allerdings deutete Wada bereits vor einem Jahr an, dass man sich innerhalb des Teams bereits Gedanken darüber mache, wie man das Ereignis feiern könnte.Wie Persona Central anmerkt, hatte Wada schon 2018 Pläne für die Persona-Reihe im darauffolgenden Jahr angedeutet. Dort gab es dann ein Musik-Konzert mit Live-Orchester, in dessen Rahmen die Ankündigungen von Persona 5 Royal und Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers vorgenommen wurden.