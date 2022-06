Atlus: Endlich auf Xbox: Persona 3, 4 & 5 kommen in den Game Pass

Erster Release noch im Jahr 2022

Damit hat kaum einer gerechnet: Microsoft und Atlus machen gemeinsame Sache und bringen drei spannende Titel der Persona-Reihe im Laufe der nächsten zwölf Monate in den Game Pass, auch auf PC.Fans der Reihe hadern seit jeher mit den wenigen Plattformen, auf denen Persona spielbar ist – doch dieses Problem wird nach etlichen Jahren nun immer mehr beseitigt: Persona 5 findet, nach dem ursprünglichen Release in den Jahren 2016/17 für PS3 und PS4, nun endlich den Weg auf die Xbox, erfreulicherweise in Form von Persona 5 Royal Im Zuge des Xbox-und-Bethesda-Showcase gab Entwickler Atlus bekannt, man werde gleich drei Episoden der Persona-Reihe, also den dritten, vierten und fünften Teil, endlich auf andere Plattformen holen. Das betrifft nicht nur Xbox One und die Xbox-Series-Konsolen, sondern auch den PC. Und ganz nebenbei erscheinen alle drei Spiele auch für die PS5. Persona 3 ist als Port des ehemaligen PSP-Ablegers Persona 3 Portable am Start. In dieser Episode schlüpft der Spieler erst- und bislang einmalig in die Rolle einer weiblichen Hauptfigur. Bei Persona 4 handelt es sich wenig überraschend um Persona 4 Golden Schon am 28. Oktober soll es soweit sein, dann erwartet uns Persona 5 Royal im Xbox Game Pass für Konsole und Computer. Wer die Reihe bislang noch nicht auf dem Schirm hatte, der hat etwas verpasst: In allen drei Spielen geht es um eine Gruppe Außenseiter, die gegen Dämonen kämpfen, während sie sich gleichzeitig mit den Herausforderungen des Teenager-Alltags wie der ersten Liebe, wichtigen Prüfungen und persönlichen Problemen auseinandersetzen müssen. Die Persona-Reihe ist bekannt für ihre stilsichere, aber sehr eigene Grafik sowie legendäre Soundtracks.