Atlus: Release-Termin von Persona 4 Golden und Persona 3 Portable enthüllt

Persona Non Grata: Verwirrende Aussagen von Atlus





Warten auf Persona 5

Während die Phantomdiebe in Persona 5 Royal ab dem 21. Oktober endlich auf allen Plattformen die Herzen von Schurken stehlen, hielt sich Atlus mit den Release-Terminen von Persona 3 Portable und Persona 4 Golden bislang zurück.Nun wollte man JRPG-Fans nicht länger warten lassen und verriet auf Twitter, dass die beiden Ports schon am 19. Januar für PC und Konsolen erscheinen werden. Trotz widersprüchlichem Marketing landen die geliebten Rollenspiele dabei nicht exklusiv im Game Pass.Was die Kommunikation rund um die Ports von Persona 5 Royal, Persona 4 Golden und Persona 3 Portable angeht, hat sich Publisher und Entwickler Atlus in letzter Zeit nicht gerade mit Ruhm bekleckert. Nachdem man im Juni enthüllte, dass alle drei Titel in den Xbox Game Pass und damit auf den PC und Microsofts Konsolen kommen würden, fühlten sich PlayStation- und Switch-Spieler zunächst ungerecht behandelt.Wenige Tage später erbarmte sich Atlus den ungeduldigen Fans und bestätigte die Spekulationen, dass die drei Persona-Ableger auch für die PlayStation erscheinen werden. Mit der Ankündigung der Nintendo Switch-Veröffentlichung ließ man sich dann noch einmal zwei weitere Wochen Zeit.Ähnlich konfus war auch der lange und steinige Weg von Persona 5 . Bereits beim globalen Release Anfang 2017 meldeten sich Fans zu Wort, dass sie das Rollenspiel auch auf anderen Plattformen, allen voran der Nintendo Switch, spielen wollen.Es folgte Funkstille, erst unterbrochen durch die Ankündigung von Persona 5 S, das sich jedoch nicht als erhoffter Switch-Port, sondern als Dynasty Warriors-Ableger mit dem Titel Persona 5 Strikers entpuppte. Ab dem 21. Oktober dürfen nun aber wirklich alle Spieler in Persona 5 Royal Tokyo erkunden und die Schulbank drücken.