Atlus: Übersichts-Trailer erklärt Rahmenhandlung von Persona 4 Golden und Persona 3 Portable

Persona 3 Portable: Gruselige Geisterstunde kurz nach Mitternacht

Persona 4 Golden: Serienkiller terrorisiert japanische Kleinstadt

Der Januar 2023 läutet das Jahr für Fans japanischer Rollenspiel-Fans gleich mit mehreren beachtenswerten Titeln ein, darunter auch die lang ersehnten Ports von Persona 4 Golden und Persona 3 Portable Die beiden Vorgänger zum JRPG-Hit Persona 5 schaffen es endlich auf alle modernen Plattformen, nachdem sie jahrelang auf ihren ursprünglichen Geräten verstaubten – abgesehen von dem Steam-Port von Persona 4 Golden aus dem Jahr 2020. Für alle Neueinsteiger oder vergessliche Veteranen erklärt ein neuer Trailer nochmal, worum es in den beiden Rollenspielen eigentlich geht.In Persona 3 Portable hüllen sich die mysteriösen Vorkommnisse in den Mantel der Nacht: Während einer Stunde, die versteckt zwischen den Tagen liegt, der sogenannten Dark Hour, erscheint der gigantische Turm Tartarus. Dieser wiederum ist prall gefüllt mit zwielichtigen Schatten, die die Menschenwelt bedrohen.Aufgehalten können die bösen Mächte nur von einer Gruppe Schüler der Gekkoukan High School, die mit ihren besonderen Kräften Personas beschwören können und in die Schlacht gegen die Schatten ziehen. Die Truppe Oberschüler bekommt aber auch tierische Unterstützung: Ein fähiger Vierbeiner vertreibt die fiesen Feinde von Tartarus mit seiner Persona.Wer hingegen Landluft schnuppern will, sollte seine Nase in Richtung Persona 4 Golden richten: Dort verschlägt es euch nämlich in die japanische Kleinstadt Inaba, in der ein Serienmörder sein Unwesen treibt. Eine Gruppe Schüler der Yasugami High spielt Detektiv und versucht dem gewieften Killer auf die Spur zu kommen.Ähnlich wie in Persona 5 kann das Team aus Persona 4 Golden eine Parallelwelt aufsuchen, um die Geschehnisse in der Realität mithilfe ihrer Persona-Kräfte zu verändern – auch wenn der Weg dorthin dieses Mal wortwörtlich durch die Mattscheibe führt. Fernsehgeräte spielen aber noch eine weitere Rolle in Persona 4 Golden.Wer an einem regnerischen Tag um Mitternacht lange genug auf den hauseigenen Bildschirm starrt, soll seinen Seelenverwandten erspähen können, heißt es in einem urbanen Mythos. Ob an dieser Legende etwas dran ist und welche Mysterien Fans japanischer Rollenspiele noch erwarten, erfahrt ihr dann ab dem 19. Januar 2023.Dann erscheinen Persona 4 Golden und Persona 3 Portable für die PlayStation 4, die Nintendo Switch und den PC . Game Pass-Besitzer kommen auf der Xbox One und der Xbox Series X | S übrigens schon am selben Tag in den Genuss beider Titel.