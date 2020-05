It's a whole new way to slip into the Maw at a moment's notice. On June 1st, the original #LittleNightmares will be available on Stadia. pic.twitter.com/vLdemMpncG



Der atmosphärische Horror-und-Rätselplattformer Little Nightmares verzeichnet mittlerweile weltweit seit der Veröffentlichung im Jahr 2017 mehr als zwei Millionen Verkäufe. Das hat Publisher Bandai Namco Entertainment nach Angaben von DualShockers bekannt gegeben. Gleichzeitig wurde eine Umsetzung für den Streamingdienst Google Stadia angekündigt, die bereits am 1. Juni erscheinen soll - Pro-Abonnenten erhalten das Grundspiel sogar umsonst. Separat wird die dreiteilige Erweiterung Secrets of the Maw angeboten, die auch Teil der Complete Edition ist.Die Tarsier Studios werkeln derweil weiter an der Fortsetzung Little Nightmares 2 , die im vergangenen Sommer angekündigt wurde.Letztes aktuelles Video: Live-Action-Trailer zur Switch-Version