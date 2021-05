Little Nightmares: Wird derzeit kostenlos auf Steam angeboten

Auf Steam wird Little Nightmares ab 9,99€ bei kaufen ) (Standard Edition ohne DLCs) bis zum 30. Mai um 19:00 Uhr kostenlos angeboten - nur solange der Vorrat reicht. Spiele, die man kostenlos aus einer Werbeaktion erhält, geben keine Steam-Sammelkarten. Das Horror-Abenteuer erschien 2017. Der zweite Teil folgte in diesem Jahr ( zum Test ). Zum Test : Die schwedischen Tarsier Studios wollen mit Little Nightmares die kindlichen Ängste in einem düsteren Spiel im Stil von Limbo oder Inside thematisieren – und das mit einem grausig-schönen Artdesign, das Ideen des Kult-Regisseurs Tim Burton entsprungen sein könnte. Wir sind in die bizarre Welt voller Gefahren und Rätsel abgetaucht, um einen Ausweg aus dem kleinen Alptraum zu finden ...Letztes aktuelles Video: LiveActionTrailer zur SwitchVersion