Metro Redux: Switch-Umsetzung für Ende Februar bestätigt

Die Gerüchte haben sich bestätigt: Metro Redux erscheint am 28. Februar für Switch! Die Sammlung beinhaltet sowohl Metro 2033 als auch den Nachfolger Metro: Last Light sowie sämtliche DLC-Erweiterungen. Dabei bekommt man die Wahl zwischen zwei Spielstilen: Im Survival-Modus soll die Horror-Survival-Erfahrung, im Spartan-Modus dagegen die Action im Vordergrund stehen.Während beide Spiele von Deep Silver im eShop getrennt zur Verfügung gestellt werden, erscheint außerdem eine physische Edition im regulären Handel. Sämtliche Inhalte, inklusive der DLCs, wurden hier auf eine 16GB-Cartridge gepackt, sodass keine weiteren Downloads nötig werden. Bei ausgewählten Händlern gibt es außerdem das Ranger-Cache-Vorbesteller-Pack, das ein Metro Redux Pin-Badge-Set, eine Game-Case-Hülle, eine doppelseitige Artwork-Innenseite, vier doppelseitige Kunstkarten sowie ein doppelseitiges A2-Poster enthält.Mehr Informationen zu dem atmosphärischen Doppelpack, das ursprünglich von 4A Games entwickelt wurde, findet ihr in unserem Special zu Metro Redux.Letztes aktuelles Video: Switch-Ankuendigungstrailer