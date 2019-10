Return of the Obra Dinn: Die Ermittlungen beginnen am 18. Oktober auf PS4, Switch und Xbox One - 4Players.de

Return of the Obra Dinn releases on October 18th for Switch, PS4, and Xbox One! pic.twitter.com/2r35Rw4eXP



— Lucas Pope (@dukope) October 3, 2019

Das Detektivspiel Return of the Obra Dinn von Lucas Pope wird am 18. Oktober 2019 auch für PlayStation 4, Switch und Xbox One erscheinen. Die PC-Version wurde am 18. Oktober 2018 veröffentlicht.Unseren Test der PC-Version findet ihr hier : Fünf Jahre lang galt die Obra Dinn als spurlos verschwunden: Nachdem das Handelsschiff der Ostindien-Kompanie 1802 von London aus in See stach, verlor sich seine Spur. Sein Ziel war der Orient, doch es erreichte nicht einmal das Kap der guten Hoffnung. Erst im Oktober 1807 wird es plötzlich an der britischen Küste angespült. Was ist ihm und seiner Besatzung widerfahren? Als Ermittler der zuständigen Versicherung geht man an Bord und schaut genau hin: Nur wer die richtigen Beweise sinnvoll kombiniert, kann die Todesursachen von mehr als 50 Crewmitgliedern und Passagieren rekonstruieren. Dieses clevere Detektivspiel wäre uns im Test gut und gerne einen Award wert...Letztes aktuelles Video: Die ersten zehn Minuten