Imagine Earth: Die planetare Kolonisierung hat begonnen

Boldly Go: Imagine Earth ist eine Echtzeit-Planetensimulation und ein Aufbaustrategiespiel. Deine Aufgabe als Manager einer Weltraumkolonie ist es, ferne Planeten zu erforschen, profitable Kolonien aufzubauen und mit Ressourcen im Weltraum zu handeln.

Kohlenstoff-Fußabdruck: Die Erde wurde durch den ökologischen Kollaps zerstört - wird dein neues Zuhause das selbe Schicksal ereilen? Halte deine weltweiten Emissionen so gering wie möglich, sonst musst du mit einem steigenden Meeresspiegel, Wetterkapriolen und mehr rechnen.

Viele Wege zum Spielen: Eine Multi-Planeten-Story-Kampagne, ein "Wettkampf"-Modus mit fünf gegnerischen Fraktionen, ein "Endlos"-Modus mit endlosen prozedural generierten Herausforderungen und ein Planeten-Editor mit benutzerdefiniertem Aufbau und Terraforming.

Halte die Verteidigung aufrecht: Nutze die Tower Defense-Mechanik, um deine Kolonie vor eindringenden Aliens, marodierenden Weltraumpiraten und Heuschreckenschwärmen zu schützen.

Feindliche Übernahme: Bilde Allianzen mit anderen Kolonien und intergalaktischen Händlern, trade mit Aktien oder führe gerissene Wirtschaftskriege, um die absolute finanzielle Dominanz für deinen Planeten zu sichern.

Am 25. Mai 2021 hat das Berliner Indie-Studio Serious Brothers die globale Echtzeit-Zivilisationssimulation Imagine Earth ab 14,99€ bei kaufen ) für PC veröffentlicht und den Early Access (zur Vorschau ) nach sieben Jahren offiziell beendet . Via GOG Humble Store und Steam , wo die Nutzerreviews bis dato "sehr positiv" ausfallen, wird aktuell ein satter Launch-Rabatt von 40 Prozent auf den regulären Verkaufspreis von 24,99 Euro gewährt. Eine Umsetzung des Aufbau-Strategiespiels für Xbox One soll "in Kürze" folgen.Der Hersteller schreibt: "In Imagine Earth müssen die Spieler eine junge Weltraumkolonie beschützen und aufbauen, während sie gegen die drohende Gefahr des Klimawandels ankämpfen. Versorge sie mit Ressourcen und Energie, betreibe Handel, erforsche neue Technologien, bilde Allianzen und führe Wirtschaftskriege in einem Echtzeit-Kampf um das nachhaltige Überleben. Das Spiel wurde im Mai 2014 in Early Access veröffentlicht und ist seitdem stetig mit (ungefähr) monatlichen Updates gewachsen. Das finale Launch-Update wird eines der bisher größten sein, mit Neuerungen wie dem 'Weltkongress' - einem demokratischen Zusammenschluss aller Fraktionen in der Galaxie, der durch die drohende Klimakrise und den ökologischen Kollaps zusammengeführt wird."Als Features werden genannt:"Ich denke es ist recht offensichtlich, aber Imagine Earth ist ein Projekt, das mit jeder Menge Herzblut gemacht wurde", so Entwickler Jens Isensee. "Imagine Earth wurde mit viel Leidenschaft für Spieleentwicklung, aber auch für den Umweltschutz entwickelt. Wir hoffen, dass man die Freude und den Enthusiasmus, den wir in das Spiel gesteckt haben, fühlen kann."Letztes aktuelles Video: Launch Trailer