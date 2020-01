Hunt: Showdown: Koch Media wird Publisher für Konsolen-Versionen; Termin für physische Fassung & PS4-Umsetzung

Koch Media übernimmt ab sofort auch den Vertieb der Konsolen-Versionen von Hunt: Showdown. Damit erweitert Crytek die Partnerschaft, die man 2019 schon im Rahmen der Veröffentlichung der PC-Version im Einzelhandel mit Koch Media eingegangen ist. Für die PC-Fassung auf Steam wird Crytek aber weiterhin als Publisher fungieren.Darüber hinaus hat die physische Version der kompetitiven Monster-/Kopfgeldjagd für PS4 und Xbox One jetzt einen Releasetermin: Ab dem 18. Februar steht sie in den Händlerregalen. Gleichzeitig wird die verspätete PS4-Umsetzung ab diesem Datum auch digital angeboten."Koch kümmert sich um die Veröffentlichung, und unser Entwicklungsteam kann sich gemeinsam mit unserer Community voll und ganz darauf konzentrieren, Hunt plattformübergreifend weiterzuentwickeln und zu optimieren", sagte Avni Yerli, CEO von Crytek. "Während wir uns auf die Entwicklung konzentrieren, wird Koch seine immense Erfahrung im Digital- und Einzelhandelsverlag auf den Titel übertragen und so das weitere Wachstum des Spiels unterstützen. Wir können es kaum erwarten zu sehen, was die PlayStation-Spieler über das Spiel denken und werden auch im kommenden Jahr allen unseren Spielern neue Inhalte bieten."Letztes aktuelles Video: Video-Test