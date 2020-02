Hunt: Showdown: Shooter von Crytek für PS4 erhältlich

Mit etwas Verspätung ist die PS4-Umsetzung des kompetitiven Shooters Hunt: Showdown ab sofort erhältlich. Die Veröffentlichung erfolgt sowohl digital im PSN Store als auch physisch im regulären Handel. Dort gibt es jetzt auch die Fassung für Xbox One auf Disk. Seit Oktober 2019 wurde sie bislang ausschließlich digital über den Microsoft Store angeboten. Den Vertieb der physikalischen Versionen übernimmt nicht Crytek, sondern Koch Media.In der Pressemitteilung wird das Spiel folgendermaßen beschrieben:"Hunt: Showdown ist ein kompetitives Kopfgeldjagdspiel, das den Nervenkitzel von Survival-Games in ein Match-basiertes Format packt. Das im Jahre 1895 in Louisiana angesiedelte Spiel bietet eine Mischung aus PvP- und PvE-Elementen, die eine einzigartig spannende Erfahrung schaffen. Es sind nicht nur die Kreaturen, die eine Bedrohung darstellen - es ist jeder Jäger auf der Karte. Im klassischen Spielmodus tritt eine Gruppe von Jägern gegen zehn Spieler an, die alleine oder in Zweierteams gegeneinander darum wetteifern, grausame Bestien für ein Kopfgeld zu erlegen. Der Schnellspielmodus von Hunt bietet Solospielern ein kürzeres Match, um nach Waffen zu suchen, während sie um einen immer geringer werdenden Kopfgeldpool kämpfen. Je höher das Risiko, desto höher die Belohnung - aber ein einziger Fehler kann alles kosten."Letztes aktuelles Video: Video-Test