Hunt: Showdown: Neue Karte angekündigt und Rekordhoch an gleichzeitig aktiven Spielern

Crytek hat eine neue Karte und ein weiteres Live-Event für Hunt: Showdown ab 19,98€ bei kaufen ) angekündigt. Bereits mit dem letzten Live-Event (As The Crow Flies) ist ein neuer Boss in den Sümpfen von Louisiana erschienen. Zudem konnten die Spieler viele Inhalte freischalten. Im Zuge des Events verzeichnete Crytek ein Rekordhoch an gleichzeitig aktiven Spielern."Die Reaktionen auf unser Live-Event 'As The Crow Flies' waren phänomenal", so Fatih Özbayram, Senior Producer für Hunt: Showdown. "Auf diesem Erfolg möchten wir aufbauen und freuen uns daher, ein neues Live-Event sowie eine neue Map ankündigen zu können, die neue Herausforderungen und Gegner mit sich bringen wird. Zusätzlich zu den neuen Inhalten möchten wir das bestmögliche Spielerlebnis bieten und versuchen daher, jeden Aspekt des Spiels zu verbessern. Damit wollen wir unserer stets offenen und freundlichen Community gerecht werden, die mit jedem Update wächst. Es gab kaum eine bessere Zeit, mit Hunt anzufangen."Crytek: "Der umfassende neue Content ist Teil einer laufenden Initiative, Hunt: Showdown mit Updates zu erweitern. Dazu gehören unter anderem Quality-of-Life-Upgrades, die sowohl Performance als auch das Matchmaking verbessern."Letztes aktuelles Video: Dark Sight Trailer