Hunt: Showdown: Die dritte Karte "DeSalle" erscheint heute für PC

Für Hunt: Showdown ab 10,00€ bei kaufen ) auf dem PC erscheint heute die neue Karte "DeSalle" - zusammen mit dem Update 1.6 ( Change-Log ). Die Versionen für Xbox und PlayStation folgen nach einem "Soft Launch" auf den Test-Servern Anfang August. DeSalle ist die dritte Map und gesellt sich damit zu Stillwater Bayou und Lawson Delta. Passend zum Map-Launch wird das Spiel auf Steam mit Rabatt angeboten.Crytek: "Der größte Unterschied zu bisherigen Maps ist, dass sich das Gameplay erstmals auf die Vertikale konzentriert und somit noch mehr Routen zu den anderen Compounds sowie zusätzliche Gameplay-Ansätze mit sich bringt. Ober- und Unter-DeSalle, die beiden Haupt-Compounds der Map, sind so ineinander verschlungen, dass ein Wild-West-Feeling aufkommt, bei dem die Spieler sogar durch die Türen eines Saloons stürmen können - und vieles mehr. Spieler bekämpfen sich dabei nicht nur in Städten, sondern auch in einem Herrenhaus, einem Steinbruch, einem Gefängnis und an vielen weiteren Orten."Loic Raimond (Live Service Producer für Hunt: "Wir freuen uns sehr, dass die Map auf den Test-Servern so gut ankam. Den Spielern gefielen besonders der kurzweilige, frische Ansatz und die beeindruckende Grafik. Das Team hat so hart daran gearbeitet und es ist großartig, dass die Community so glücklich darüber ist; wir können es kaum erwarten, die Map auf allen Plattformen zu veröffentlichen."Letztes aktuelles Video: Welcome to DeSalle Official Release Trailer