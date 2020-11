Super Mario Maker: Level-Upload, Website und Verkauf des Wii-U-Spiels werden eingestellt

Folgende Services werden eingestellt

Schlechte Nachrichten von Nintendo.de für Wii-U-Bastler mit Mario-Faible: Spätestens ab dem 31. März 2021 können keine weiteren Level in Super Mario Maker für Wii U hochgeladen werden. Zudem wird das Spiel aus dem eShop entfernt:"Die Website „Super Mario Maker Bookmark" wird ebenfalls an diesem Tag eingestellt. Level, die vor der Beendigung des Service hochgeladen wurden, können weiterhin gespielt werden. Im Hinblick auf das Ende dieser Online-Services wird Super Mario Maker für Wii U am 13. Januar 2021 aus dem Verkaufsangebot des Nintendo eShops entfernt. Das Spiel kann auch nach diesem Datum erneut heruntergeladen werden.Super Mario Maker 2 für Nintendo Switch ist von diesen Maßnahmen nicht betroffen. Wir möchten uns bei allen Spielern bedanken, die Super Mario Maker für Wii U in den letzten fünf Jahren unterstützt haben.: 31. März 2021Bitte beachte, dass es unter Umständen auch zu einer früheren Beendigung des Service kommen kann.Wenn diese eingestellten Services nach ihrer Beendigung angewählt werden, erscheint eine Fehlermeldung."