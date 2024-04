Super Mario Maker: Dieses Level galt eigentlich als unschaffbar





Nur wenige ehrgeizige Profis bissen sich an dem Level weiterhin die Zähne aus. Kurz bevor Nintendo 3DS- und Wii U-Titel mit Online-Zugang ad acta legt, schafft es der Spieler sanyx91smm2 das Unmögliche möglich zu machen und beendet das auf 17 Sekunden angesetzte Level mit einer Zeit von 13 Sekunden. Team 0% hat Super Mario Maker also schlussendlich mit Bravour komplettiert.

Das gemeinschaftliche Bestreben danach, alle Level inzu meistern, hat mit dem drohenden Ende des Online-Supports von Wii U und 3DS eine Deadline bekommen. An einer Stelle schien es jedoch nicht mehr voranzugehen.Zwei Tage vor dem Aus wendete sich das Blatt und eineereignete sich. Ein Spieler konnte sein Glück selbst kaum fassen, als er plötzlich vollbrachte, was schon so viele vor ihm vergeblich versucht hatten.Um Nintendos Super Mario Maker hat sich ein wahrhaftiger Kult an passionierten Hardcore-Spielern entwickelt. Ein stetiger Wettkampf darum, wer die schwersten Level baut und wer diese am schnellsten knackt, hat diebisher erfolgreich bei Laune gehalten. Aus der Suche nach besonders kniffligen Herausforderungen gingen auch einige selbst auferlegte Challenges hervor.So machte es sich eine Gruppe von Spielern unter dem Namenbeispielsweise zur Aufgabe sicherzustellen, dasswird. Und das, bevor die Online-Server von Wii U und 3DS wie angekündigt am 8. April 2024 in den ewigen Schlaf versetzt werden. Doch an einem bestimmten Level scheiterten sie immer wieder kläglich: Trimming the Herbs brachte ihre Mission in Gefahr.Bevor sie an den unzähligen Versuchen verzweifelten, zeigte sich, dass der Urheber Ahoyo seinekonnte. Er hatte einen Tool-assissted-Speedrun hingelegt, um sein Werk für den Upload freischalten zu können. Damit war nicht bewiesen, ob purer Skill überhaupt ausreichen würde, um das Ziel zu erreichen. Auf Basis dieser Erkenntnisse schloss Team 0% Trimming the Herbs von ihrer Liste aus.