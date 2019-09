Ori and the Blind Forest: Definitive Edition: Demo der Switch-Umsetzung im eShop - 4Players.de

Im Nintendo eShop ist eine Demo-Version von Ori and the Blind Forest: Definitive Edition veröffentlicht worden ( zum eShop ). Somit kann die Switch-Umsetzung des herausragenden Plattformers vor dem Verkaufsstart vom 27. September 2019 auf der Nintendo-Konsole ausprobiert werden. Die Vollversion wird 19,99 Euro kosten. Unseren Test von Ori and the Blind Forest auf PC und Xbox One findet ihr hier Nintendo: "Der Nibel-Wald liegt im Sterben. Ein kraftvoller Sturm hat eine Reihe verheerender Ereignisse in Gang gesetzt. Nun muss Ori allen Mut zusammennehmen und sich einem düsteren Widersacher stellen, um den Nibel-Wald zu retten. (...) Mit von Hand gezeichneten Illustrationen, bis ins kleinste Detail animierten Charakterbewegungen, einem orchestralen Soundtrack und den Dutzenden neuer Funktionen der Definitive Edition ergründet Ori and the Blind Forest eine ergreifende Geschichte um Liebe, Aufopferung und die Hoffnung, die in uns allen ruht."Letztes aktuelles Video: Definitive Edition Ankündigungs-Trailer Switch