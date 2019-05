Halo: The Master Chief Collection: PC: Besonderheiten, Pläne und Ziele; neues Fortschrittssystem geplant - 4Players.de

Das Hauptmenü sieht derzeit so aus. Das Bild zeigt eine nicht finale Version.

Die Besonderheiten und die Pläne für die PC-Version von Halo: The Master Chief Collection haben die Entwickler in einem ausführlichen Blog-Beitrag präsentiert. Das grundlegende Ziel sei es, das typische Halo-Gameplay-Erlebnis zu bieten und zugleich die Erwartungen moderner PC-Shooter-Spieler in Bezug auf Benutzerfreundlichkeit und Spielgefühl zu erfüllen.Bei der Steuerung werden umfassende Änderungsmöglichkeiten bei der Tastenbelegung, Maus-/Tastatur-Nutzung im gesamten Spiel, geringe Eingangslatenz durch Nutzung von Rohdaten und eine Unterstützung für eine breite Palette von Maus- und allgemeinen Spieloptionen versprochen. Die Benutzeroberfläche soll auf die Bedürfnisse von PC-Spielern zugeschnitten sein und Text-Chat, ausführliche Grafikoptionen sowie einen Schieberegler für das Sichtfeld (FOV) bieten. Die möglichen Sichtfeld-Einstellungen hängen aber auch von dem jeweiligen Halo-Titel ab. Eine große Anzahl an Auflösungen (4K+), viele Monitor-Seitenverhältnisse (von 4:3 bis 21:9), GSync/FreeSync und hohe Bildwiederholraten sollen unterstützt werden. Gleiches gilt für Mäuse mit hohem oder niedrigem DPI-Wert, unterschiedliche Tastaturtypen, sowohl dedizierte als auch integrierte Grafikkarten und Controller via XInput. Last but not least werden Lade-Optimierungen und komplexes Windows-Handling (randloser Vollbildmodus, flexible Fenstergröße, Nutzung von ALT+Tab und ALT+Enter ohne Abstürze) versprochen.Außerdem wird die PC-Version der Halo: The Master Chief Collection ein Progressionsystem (Spielerfortschritt) bekommen. George Wright (Senior Producer bei Splash Damage): "Es wird zunächst es ein einfaches und vertrautes System sein, das es den Spielern ermöglicht, ihr Halo-Spielerlebnis zu verfolgen und Belohnungen freizuschalten. Unsere Pläne für die Weiterentwicklung sind jedoch viel weiter gefasst und wir haben einige Dinge im Ärmel, von denen wir hoffen, dass sie die gesamte Halo-Community wirklich ansprechen werden." Das Ziel soll es sein, den Geist des Fortschrittssystems von Halo: Reach einzufangen und zu modernisieren. Gedacht wird an ein Levelsystem, Seasons und Freischaltungen.Halo: Reach soll auf dem PC bereits "gut spielbar" sein, aber es würde trotzdem noch viel Arbeit anstehen. Das externe Studio Ruffian arbeitet derweil an Halo: Reach für die Halo: The Master Chief Collection auf Xbox One.Die PC-Fassung entsteht in Zusammenarbeit mit Splash Damage (Dirty Bomb) und Ruffian Games. Den Anfang macht Halo: Reach als neues Spiel in der Halo: The Master Chief Collection. Das Prequel wird zudem der erste Teil sein, der auf PC verfügbar sein wird, weil die Spiele in chronologischer Reihe erscheinen sollen. Besitzer der Halo: The Master Chief Collection auf Xbox One erhalten den Mehrspieler-Modus von Halo: Reach als kostenloses Upgrade. Kampagne und Firefight kann man als Premium-Inhalt dazukaufen.Demnach wird die Halo: The Master Chief Collection folgende Titel umfassen: Die Remastered-Versionen von Halo 2: Anniversary sowie Halo: Combat Evolved Anniversary, Halo 3, Halo 3: ODST, Halo 4, die digitale Serie Halo: Nightfall sowie Halo: Reach.Letztes aktuelles Video: PC-Trailer