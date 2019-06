Halo: The Master Chief Collection: Video: Ausführliche Spielszenen aus der PC-Version von Halo: Reach - 4Players.de

An diesem Wochenende dürfen die ersten " Halo Insider " (Halo Insider MCC Flight One) einen Blick auf Halo: Reach als Bestandteil der Halo: The Master Chief Collection auf PC werfen. Ausprobiert werden darf die Mission "Tip of the Spear" aus der Kampagne, die auch auf der E3 2019 im Mittelpunkt stand. Zugleich ist von 343 Industries ein über 17 Minuten langes Video veröffentlicht worden, das die besagte Mission auf dem PC in Aktion zeigt (in 4K; 60 fps sind ebenfalls möglich). Weitere Einblicke in die MCC-Entwicklung, das neue Fortschrittssystem und Co. findet ihr hier Halo: Reach wird der erste Halo-Teil sein, der auf PC in der Halo: The Master Chief Collection verfügbar sein wird, weil die Spiele hintereinander in chronologischer Reihenfolge in der Sammlung erscheinen werden.Letztes aktuelles Video: PC-Trailer