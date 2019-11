Halo: The Master Chief Collection: Halo: Reach erscheint Anfang Dezember für PC und Xbox One - 4Players.de

Halo: Reach wird am 3. Dezember 2019 für die Halo: The Master Chief Collection erscheinen - auf PC und Xbox One (Einzelpreis: 9,99 Euro).Halo: Reach wird der erste Halo-Teil sein, der auf PC in der Halo: The Master Chief Collection verfügbar sein wird, weil die Spiele hintereinander in chronologischer Reihenfolge in der Sammlung erscheinen werden. Bis Ende 2020 sollen Halo: Combat Evolved Anniversary, Halo 2 Anniversary, Halo 3, Halo 3: ODST Campaign und Halo 4 als Teil der Halo: The Master Chief Collection veröffentlicht werden - im Microsoft Store und auf Steam Letztes aktuelles Video: Halo Reach - X019 - Launch Trailer