Halo: The Master Chief Collection: Halo: Reach als erster MCC-Teil für PC veröffentlicht; über 120.000 Spieler - 4Players.de

Aktualisierung vom 14. Dezember 2019, 20:50 Uhr:

Ursprüngliche Meldung vom 14. Dezember 2019, 19:20 Uhr:

Halo: Reach als Auftakt der Halo: The Master Chief Collection ist auf Steam ziemlich erfolgreich gestartet. Knapp eine Stunde nach dem Verkaufsstart tummeln sich bereits über 124.000 gleichzeitig aktiver Spieler in dem Shooter.Mit Halo: Reach ist der erste Teil der Halo: The Master Chief Collection auf PC veröffentlicht worden - bei Steam und im Windows Store. Halo: Reach kostet einzeln 9,99 Euro und läuft trotz verwirrender Angaben auch ohne die MCC ( Quelle ). Die Master Chief Collection schlägt mit 39,99 Euro zu Buche. Alternativ sind die Spiele auch im Xbox Game Pass für PC enthalten."Jetzt für PC optimiert, erleben Sie die heroische Geschichte von Noble Team, eine Gruppe von Spartanern, die durch große Opfer und Mut, unzählige Leben angesichts unmöglicher Chancen gerettet. Der Planet Reach ist die letzte Verteidigungslinie der Menschheit zwischen dem eindringenden Bund und ihrem ultimativen Ziel, der Zerstörung der Erde. Wenn sie fällt, wird die Menschheit an den Rand der Zerstörung gedrängt. Die Funktionen von 'Halo: Reach' sind jetzt für PC optimiert und sehen bei bis zu 4k UHD und mindestens 60 FPS besser aus als je zuvor", schreibt Microsoft. Andere native PC-Einstellungen umfassen Maus- und Tastaturunterstützung, Unterstützung von ultrabreiten Bildschirmen, adaptive Synchronisierungsunterstützung, FOV-Anpassung und vieles mehr.Halo: Reach wird der erste Halo-Teil sein, der auf PC in der Halo: The Master Chief Collection verfügbar sein wird, weil die Spiele hintereinander in chronologischer Reihenfolge in der Sammlung erscheinen werden. Bis Ende 2020 sollen Halo: Combat Evolved Anniversary, Halo 2 Anniversary, Halo 3, Halo 3: ODST Campaign und Halo 4 als Teil der Halo: The Master Chief Collection veröffentlicht werden - im Microsoft Store und auf Steam Letztes aktuelles Video: Halo Reach - X019 - Launch Trailer