Halo: The Master Chief Collection: PC-Beta von Combat Evolved (Anniversary-Edition) soll im Februar starten

Im Februar soll die Beta für die PC-Version von Halo: Combat Evolved in der Anniversary Edition starten, die im Rahmen der Halo: The Master Chief Collection durchgeführt wird. Das hat 343 Studios nach Angaben von Gamespot in einem Blog-Beitrag angekündigt. Dabei will man sowohl Testläufe für die Kampagne (solo und im Koop) als auch im Mehrspielermodus anbieten und auch das Fortschrittsystem sowie die Anpassungsmöglichkeiten vorstellen.Wer eine Chance für die Teilnahme an der Beta haben will, muss sich aber zunächst hier für das Halo Insider Program einschreiben. Das fertige Spiel soll in diesem Jahr sowohl im Rahmen der Sammlung als auch separat (zum Preis von etwa zehn Dollar) veröffentlicht werden.Letztes aktuelles Video: Halo Reach - X019 - Launch Trailer