Halo: The Master Chief Collection: PC-Beta von Halo 2 (und Anniversary) startet heute

PSA: All Ring 3 blockers have been resolved at this time for Halo 2 and Halo 2: Anniversary flighting to begin on Friday, 4/17. We will let folks know when buttons are being pressed for invites to roll out. Stay tuned to get tactical Marines!



— Tyler “Postums” Davis (@343Postums) April 16, 2020

Wie pcgamer.com berichtet, können sich Master-Chief-Fans mit einem PC schon bald in die Beta von Halo 2 und dem Remake Halo 2: Anniversary stürzen. Das kündigte "Community Coordinator" Tyler "Postums" Davis auf seinem Twitter-Auftritt an:"Ring 3" bedeutet in diesem Fall, dass Halo-Insider das Testspiel beginnen können. Anmelden kann man sich hier , was allerdings keinen Platz in den "Flights" (also der Betatests) garantiert. Die Teilnehmerzahl richtet sich nach den Testszenarien, mit denen Entwickler 343 Industries z.B. die Abstimmung auf bestimmte Orte oder Hardware-Konfigurationen überprüfen möchte.