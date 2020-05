Halo: The Master Chief Collection: "Halo 2: Anniversary" startet in der kommenden Woche für den PC

Earth will never be the same.



Halo 2: Anniversary arrives on PC as part of Halo: The Master Chief Collection on May 12! https://t.co/y5NHDTiQ1E pic.twitter.com/HVzgxIuY8V



— Halo (@Halo) May 5, 2020

Die Vögel zwitscherten es schon lange von den Dächern, jetzt folgte auch ein Tweet auf dem offiziellen Halo-Auftritt: Ab Dienstag, 12. Mai 2020 können sich Besitzer der Halo: The Master Chief Collection mit einem PC in die optimierte Version von Halo 2 stürzen. Der Microsoft-Store erläutert das kostenfreie Update mit "Halo 2: Anniversary" für die kostenpflichtige Spielesammlung folgendermaßen:"Halo 2: Anniversary für Halo: The Master Chief Collection erscheint als deren nächster Teil für PC. In dieser für den PC optimierten Version erleben Sie die remasterte Version von Halo 2. Werden Sie Zeuge der Zerstörung von Halo und des kurzlebigen Sieges der Menschheit. Durstend nach Rache beginnt die Allianz einen Überraschungsangriff auf die Erde. Doch der UNSC-Flotte hat sie nicht viel entgegenzusetzen und muss sich in den Hyperraum zurückziehen. Bei der Verfolgung seiner übereifrigen Gegner entdeckt der Master Chief einen weiteren Halo-Ring voller längst vergessener Geheimnisse und trifft auf einen unerwarteten Verbündeten, der den Verlauf des Konflikts zwischen Menschen und der Allianz für immer verändert.• PC-Einstellungen/Optimierung: Halo 2: Anniversary wurde für den PC optimiert und sieht jetzt mit bis zu 4K UHD und 60+ FPS besser aus denn je.* Weitere native PC-Einstellungen schließen anpassbare Unterstützung für Maus- und Tastatur, Ultrawide-Anzeige, FOV-Anpassung und mehr ein.• Kampagne: Erleben Sie das nächste Kapitel der Halo-Saga und kämpfen Sie sich durch 15 unvergessliche Missionen. Spielen Sie als Spartan-117, der Master Chief, und zum ersten Mal als der Gebieter der Allianz-Elite und erleben Sie den Konflikt zwischen Menschen und Allianz auf völlig neue Art.• Update der Anniversary Edition: Wählen Sie zwischen der überarbeiteten Grafik der Anniversary-Edition und der originalen Grafik der Kampagne von Halo 2. In der Anniversary Edition erwarten Sie spektakulär remasterte Zwischensequenzen von Halo 2.• Multiplayer: Setzen Sie Ihr Abenteuer in Halo auf 7 remasterten Multiplayer-Karten aus Halo 2: Anniversary und 25 Multiplayer-Karten aus Halo 2 mit einem gänzlich aktualisierten Fortschrittssystem fort."Letztes aktuelles Video: Halo Combat Evolved Anniversary PC - Trailer