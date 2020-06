Halo: The Master Chief Collection: Halo 3: ODST Firefight wird nachgeliefert

343 Industries meldet, dass sie "die letzte Lücke" der Halo: The Master Chief Collection im Laufe des Sommers schließen werden. Gemeint ist der Firefight-Modus von Halo 3: ODST, der bisher noch kein Bestandteil der Halo-Sammlung auf PC und Xbox One ist.Halo 3: ODST Firefight (Feuergefecht) ist ein Horde-Modus für bis zu vier Spieler, in dem man Welle auf Welle an immer stärker werdenden Gegnern besiegen muss. Dabei teilen sich die Mitspieler die verfügbare Anzahl an Leben. Ziel ist es, möglichst lange zu überleben und möglichst viele Punkte zu sammeln. Auch in Halo: Reach gibt es diesen Spielmodus, allerdings in ausgebauter und erweiterter Form.Letztes aktuelles Video: Halo 3 ODST Firefight Teaser