Halo: The Master Chief Collection: Halo 3 folgt Mitte Juli für den PC

Die Shooter-Spielesammlung Halo: The Master Chief Collection von 343 Industries und Publisher Microsoft bekommt erneut Zuwachs. Am kommenden Dienstag, 14. Juli soll ein Update per Steam bzw. dem Microsoft-Store die PC-Fassung von Halo 3 hinzufügen - das verrät der offizielle Trailer. Im Test des Xbox-360-Originals resümierte Mathias seinerzeit:"Dessen vollkommen ungeachtet hinterlässt Halo 3 wie seine Vorgänger einen zwiespältigen Eindruck. Auf der einen Seite die Kampagne, die mit all den positiven und negativen Altlasten der Serie genau das bietet, was die Halo-Fangemeinde von ihr erwartet: Kompromisslose, schnelle Run & Gun-Action mit Fahrzeugen, haufenweise Waffen, nicht immer überzeugender KI und letztlich schwacher Charakterzeichnung (...) Auf der anderen Seite steht der Mehrspieler-Modus, der mit Koop-Modus, lagfreien Duellen, ausreichend gut designten Karten und Spielmodi sowie beispielhaften Tools für die Erstellung und Verteilung von Nutzer-generierten Inhalten derzeit das Nonplusultra der Fragunterhaltung auf der Xbox 360 darstellt"