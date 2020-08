Halo: The Master Chief Collection: Entwickler arbeiten u.a. an CrossPlay und verbesserten Matchmaking-Optionen

Die 343 Studios arbeiten nicht nur an Halo Infinite , sondern investieren auch weiterhin Zeit in Verbesserungen der Sammlung Halo: The Master Chief Collection. Wie Eurogamer.net mit Bezug auf einen Blog-Beitrag bei Halo Waypoint meldet, steht u.a. das Cross-Play zwischen PC und Konsole auf der Agenda. Zudem möchte man das Matchmaking optimieren und bei der Zusammenstellung von Spielern auch deren bevorzugte Steuerungsmethode stärker berücksichtigen bzw. Filter erlauben.Gleichzeitig will man auch an der Konsole in Zukunft die optionale Steuerung mit Maus und Tastatur gestatten. Zwar werden keine konkreten Daten genannt, doch wollen die Entwickler nach eigenem Bekunden die geplanten Features noch in diesem Jahr umsetzen. Einen Blick auf die Roadmap gibt es hier Letztes aktuelles Video: Test