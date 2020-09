Halo: The Master Chief Collection: Halo 3: ODST eröffnet das Feuer auf dem PC

variable Framerate

native Maus-/Tastaturunterstützung

benutzerdefinierte Steuerung

Unterstützung für ultrabreite Displays sowie eine Vielzahl von Seitenverhältnissen

einstellbares Sichtfeld

aktualisierte Textur- und Schattenqualität"

Seit dem 22. September 2020 ist Halo 3: ODST auch auf dem PC Teil der Halo: The Master Chief Collection und via Xbox Game Pass für PC Microsoft Store sowie Steam erhältlich. Dazu Brian Jarrard, Community Director von 343 Industries, via Xbox Wire : "Spiele als Orbital Drop Shock Trooper (ODST) und erkunde die vom Krieg verwüsteten Straßen New Mombasas, während Du versuchst die Motive für die Invasion der Covenant herauszufinden. Als ODST hast Du weder Feuerkraft noch Overshield, um gegen Elites, Brutes und Hunter anzutreten. Stattdessen nutzt Du Stealth- sowie Hit-and-Run-Taktiken, um Bedrohungen auszuschalten und hinter die feindlichen Linien zu schleichen.Doch das ist nicht alles, denn ODST Firefight hat als Teil der Halo: The Master Chief Collection zum ersten Mal auch Online-Matchmaking, dedizierte Server und neue benutzerdefinierte Spielemodi. Schnapp Dir ein paar Freunde und schaltet in eurem Lieblingsmodus reihenweise Covenant-Gegner, über 10 Legacy-Karten hinweg, aus."Zu den technischen Anpassungen auf dem PC heißt es: "Die Master Chief Collection für PC ist mit neuen Funktionen, Optimierungen und benutzerdefinierten Anpassungen ausgestattet, die alle Vorteile des PCs nutzen. Halo 3: ODST ist hier natürlich keine Ausnahme. New Mombasa sieht zum Beispiel mit 60 FPS (oder mehr) und 4K UHD Unterstützung besser aus als je zuvor. Spieler können ihre Erfahrung außerdem mit einer Vielzahl an Optionen feinabstimmen, wie etwa:Letztes aktuelles Video: Halo 3 ODST Launch Trailer PC