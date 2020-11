Halo: The Master Chief Collection: Der Master Chief eröffnet das Feuer in Halo 4 auf PC und Xbox Series X|S

Kampagne und Multiplayer bei 120 fps auf Xbox Series X und Xbox Series S

4K-Auflösung auf Xbox Series X

1080p-Auflösung auf Xbox Series S

Verbessertes Gameplay im Split-Screen

Anpassbares Field of View

Seit dem 17. November 2020 ist Halo 4 auch auf dem PC Teil der Halo: The Master Chief Collection ab 29,23€ bei kaufen ) und via Xbox Game Pass (Ultimate), Microsoft Store sowie Steam erhältlich (Einzelpreis: 9,99 Euro). Zudem wurde die Smart Delivery unterstützende Spielesammlung ( Microsoft Store ) für Xbox Series X|S optimiert. Dazu Brian Jarrard, Community Director von 343 Industries, via Xbox Wire : "Mit diesem Tag finalisiert 343 Industries nicht nur die Halo PC-Sammlung, sondern markiert auch den Start von Halo: The Master Chief Collection optimiert für Xbox Series X|S. Denjenigen, die auf den neuen Konsolen spielen, wird eine ganze Reihe neuer, optimierter und aktualisierter Funktionen zur Verfügung stehen, darunter:Bitte bedenke, dass Du einen kompatiblen Bildschirm benötigst, um in den vollen Genuss der Optimierungen zu kommen. Die neuen Updates sind automatisch verfügbar, sobald Du Deine neue Xbox startest." Mehr dazu auch auf Halo Waypoint und im folgenden Video:Letztes aktuelles Video: Halo 4 Launch Trailer PC