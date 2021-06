Halo: The Master Chief Collection: Spielerzahl in Multiplayer-Gefechten könnte erhöht werden

343 Industries is doing investigations on increased player counts beyond 16 players for Halo MCC!

Up to 40-60 players potentially. pic.twitter.com/Lh9kWZg0Ch



— Mint Blitz (@MintBlitz) June 22, 2021

Bei den 343 Studios spielt man offenbar mit dem Gedanken, die maximale Spieleranzahl in den Mehrspieler-Gefechten von Halo: The Master Chief Collection ( ab 29,99€ bei kaufen ) zu erhöhen. Das schreibt Games Radar und verweist u.a. auf einen Clip bei Twitter. Dort merkte Produzent Sean Swidersky im Rahmen eines Twitch-Streams von Xbox an, dass man eine solche Möglichkeit gerade untersucht.Technisch wäre es seiner Meinung nach möglich, ein solches Unterfangen umzusetzen und Gefechte für 40 bis 60 Spieler zu realisieren. Allerdings müsse man sich zunächst noch einmal genauer mit der möglichen Performance auf den Konsolen auseinandersetzen.Bisher war der Mehrspieler-Modus auf maximal 16 Spieler ausgerichtet. Für das kommende Halo Infinite , bei dem Microsoft im Multiplayer erstmals auf Free-to-play setzen will, soll die maximale Spieleranzahl auf bestimmten Karten bereits auf 24 Teilnehmer erhöht werden.Letztes aktuelles Video: Halo 4 Launch Trailer PC