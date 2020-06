Dead Island 2: Frühe, spielbare Version aus dem Jahr 2015 aufgetaucht; Videos zeigen Zombiekampf in L.A.

In den Weiten des Internets (4Chan via Eurogamer ) ist eine spielbare, frühe Version von Dead Island 2 aufgetaucht und mittlerweile erscheinen immer mehr Videos aus dieser Fassung u.a. bei YouTube. Die Version stammt aus dem Jahr 2015 und wurde von Yager Productions GmbH entwickelt, bevor das Projekt Mitte 2015 an ein anderes Studio übergeben wurde. Damals hieß es, dass die kreativen Visionen von Yager (Entwickler) und Deep Silver (Publisher) nicht mehr übereingestimmt hatten. Danach übernahm Sumo Digital das Projekt. Seit August 2019 werkelt allerdings das hauseigene Dambuster Studio (Homefront: The Revolution) an Dead Island 2.In der frühen Version konnte man durch das sonnige Los Angeles laufen und sich dort mit Zombies und anderen Gegnern anlegen, u.a. mit Sturmgewehren, Vorschlaghämmern oder selbst zusammengebauten Waffen. Platzhalter und noch viele Bugs (Gegnerverhalten, Clipping/Kollisionen) sind zu sehen, aber man bekommt einen Eindruck davon, wie Spielgeschehen, Charakter-Fortschritt, Crafting und Waffenarsenal funktionieren sollten. Der kooperative Mehrspieler-Modus ist in der Alpha-Version nicht spielbar. Auf der gamescom 2014 konnten wir eine ähnliche Fassung anspielen ( zur Vorschau ), die ebenfalls in Los Angeles gespielt hatte.