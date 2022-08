Dead Island 2: Info-Leak mit Bildern, Termin und Details

Enthüllung vorweggenommen



Laut den aktuellen Leak-Informationen erscheint Dead Island 2 am 03. Februar 2023 für PC, PS4, PS5 und Xbox Series S|X. Die Day One Edition enthält neben ein paar kosmetischen Goodies auch einen Baseballschläger, der über besondere Fähigkeiten verfügen soll. Und Screenshots bzw. den Packshot gibt es auch schon zu sehen...



Screenshot - Dead Island 2 (PS4) Screenshot - Dead Island 2 (PS4) Screenshot - Dead Island 2 (PS4) Screenshot - Dead Island 2 (PS4) Laut den aktuellen Leak-Informationen erscheint Dead Island 2 am 03. Februar 2023 für PC, PS4, PS5 und Xbox Series S|X. Die Day One Edition enthält neben ein paar kosmetischen Goodies auch einen Baseballschläger, der über besondere Fähigkeiten verfügen soll. Und Screenshots bzw. den Packshot gibt es auch schon zu sehen...

Dass Untote kein Verfallsdatum haben, zeigen die neuen, geleakten Infos zum totgeglaubten Dead Island 2 ( ab 19,00€ bei kaufen ) , das mittlerweile seit sieben Jahren in der Entwicklerhölle schmort. Doch anscheinend ist die Schlachtplatte bald gar...Die englischen Dambuster Studios arbeiten zur Zeit an Dead Island 2, das nach kleineren Frotzeleien zwischen dem Entwickler des Erstlings und Publisher Deep Silver seit ein paar Jahren munter den Entwickler wechselt. Nun scheint es aber fast so weit zu sein, denn Amazon leakt erste Bilder und die Produktbeschreibung – auch ein Erscheinungstermin wurde mitgeteilt.Es ist gut vorstellbar, dass die Zombie-Schnetzelei auf der Gamescom präsentiert werden sollte – doch nun ist die Überraschung dahin, Amazon war schneller. Im Gegensatz zur Genre-Konkurrenz von Dying Light 2 verfolgt der erneute Inselausflug bekanntlich einen spaßigeren Ansatz, der nicht so ernst und düster rüberkommt wie bei anderen Zombiespielen.Laut der wohl zu früh veröffentlichten Produkt-Info beschreiben die Entwickler beschreiben Dead Island 2 folgendermaßen: "Die beliebte Zombie-Saga ist zurück mit einer einzigartigen Formel aus Horror, schwarzem Humor und übertriebenem Zombie-Töten, die ein episches Pulp-Abenteuer umfasst. Dead Island 2 ist ein spannendes First-Person-Action-Rollenspiel, das die Spieler über einen brandneuen Spielplatz führt. Erkundet das ikonische, blutüberströmte Los Angeles, stilvoll, lebendig und voller Zombieinfektionen. Trefft auf überlebensgroße Charaktere. Töte unzählige Feinde in exquisiten blutigen Details und entwickle dich zum ultimativen Zombie-Slayer. Wir sehen uns in HELL-A!".Hört sich ein wenig danach an, als würden eher weniger revolutionäre Ideen ihren Einstand feiern und interessierte Spieler mehr vom Gleichen bekommen.