Dead Island 2: Ist von den Toten zurück, erscheint im Februar 2023

Das lange totgeglaube Zombie-Zerhacken ist aus der Entwicklungshölle zurückgekehrt. Die Dambuster Studios haben auf der Gamescom Opening Night Live erstes Gameplay ihres Anti-Zombie-Actioners präsentiert. Dead Island 2 ( ab 19,00€ bei kaufen ) soll am 3. Februar 2023 für PC, PS5 und Xbox Series X|S erscheinen.Der frische Trailer setzt den Ton: Dead Island 2 setzt auf einen weniger ernsten Tonfall. Vor der Kulisse eines an die Zombies gefallene Los Angeles ziehen sechs songenannte Zombie-Slayer in die blutige Schlacht gegen die Untoten. Das neue FLESH-System soll die brutale Zombie-Zerlegung in völlig neuen Rot-Schattierungen illustrieren, während ein Action-RPG-System für die Mechanik sorgen wird. In unserer Vorschau könnt ihr erste Eindrücke davon gewinnen, wie sich Dead Island 2 spielt - und was von der Zombie-Action erwartet werden kann.