Dead Island 2: Horror-Shooter erhält Amazons Alexa Game Control als erstes Spiel

Dead Island 2: „Hey Zombie“

Alexa Game Control bald in zahlreichen Spielen?

Amazon will im Spielebereich stärker mitmischen und hat im Rahmen der Gamescom 2022 die Alexa Game Control vorgestellt . In Dead Island 2 wird sie erstmals zum Einsatz kommen.Wer die langerwartete Fortsetzung dann endlich spielen will, kann dann in den Genuss der neuen Funktion kommen. Mit der Alexa Game Control werden Sprachbefehle ermöglicht, die sich direkt ins Spielgeschehen einbauen lassen. Das Gute: Ein extra Echo-Gerät des Versandriesen wird nicht vonnöten sein. Stattdessen wird die Software jedes angeschlossene Mikrofon oder Headset unterstützen.Allgemein sollen Spieler mit Amazons Alexa Game Control mit Hilfe ihrer Sprache unter anderem mit NCPs interagieren oder Befehle wie das Wechseln von Waffen ausführen können. Die Sprachassistentin muss man dafür nicht extra mit Namen ansprechen, wie es sonst üblich ist. Nichtsdestotrotz erhalten Gamer Zugriff auf weitere Funktionen in Bezug aufs Smart Home, Wetterberichte oder Zeiteinstellungen – in diesen Fällen beginnen die Befehle mit „Alexa“.In Dead Island 2 können alle das Feature für In-Game-Funktionen wie zum Beispiel die Navigation nutzen. Wer möchte, kann also einfach die Frage „Wo ist die nächste Werkbank?“, murmeln. Zudem soll es möglich sein, Zombie-Horden zu beeinflussen, in dem man einfach „Hey Zombie“ sagt. Viele weitere Einsatzgebiete wie zum Beispiel das Aktivieren von Spezialfähigkeiten im Kampf werden in Aussicht gestellt. Das ganze Spielerlebnis soll so immersiver werden.Aktuell unterstützt die Alexa Game Control Unreal Engine 4, Unity sowie C++. Amazon erhofft sich damit in Zukunft größere Berücksichtigung seitens der Spieleentwickler, die Technologie in ihre Titel einzubauen. Die Unreal Engine 5 fand noch keine Erwähnung, allerdings darf man davon ausgehen, dass ein entsprechendes Update langfristig erfolgen wird.Derweil können alle gespannt auf Dead Island 2 warten. Die Fortsetzung soll im Februar 2022 erscheinen und wir konnten schon einen Blick für eine ausführliche Vorschau drauf werfen.