Dead Island 2: Release des Zombie-Geschnetzelten verschiebt sich nach hinten

Dead Island 2: Die Ironie ist bekannt





The delay is just 12 short weeks and development is on the final straight now. The new release date for Dead Island 2 will be April 28th 2023.#DeadIsland #SeeYouInHELLA pic.twitter.com/Vf1NARTECo



— Dead Island (@deadislandgame) November 17, 2022

Neues Gameplay im Dezember

Dead Island 2 verpasst erneut einen Releasetermin: Das Zombiespiel benötigt noch etwas länger in der Entwicklung. Aber keine Sorge, denn der neue Termin liegt nicht in allzu ferner Zukunft.Statt im Februar 2023 nach einer halben Ewigkeitt endlich das Licht der Welt zu erblicken, erscheint Dead Island 2 jetzt erst am 28. April 2023. Die Plattformen bleiben aber gleich, bedient werden PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One und Xbox Series X | S.Eine Verschiebung von Dead Island 2 ist mittlerweile fast schon Gewohnheit: Nachdem das Sequel erstmals 2014 angekündigt wurde , durchlief es danach eine wahre Odyssee: Erst bei Yager in Entwicklung, tauschte Publisher Deep Silver danach zweimal den Entwickler und verschob das Spiel immer weiter nach hinten.Diese Geschichte ist natürlich auch dem aktuellen Entwicklerstudio bekannt. "Die Ironie der Verschiebung von Dead Island 2 ist uns nicht entgangen, und wir sind genauso enttäuscht wie ihr zweifellos auch", heißt es auf Twitter.Nichtsdestotrotz seien es im Endeffekt dieses Mal nur zwölf Wochen. Die zusätzliche Zeit will das Team nutzen, um dem Zombie-Geschnetzel den Feinschliff zu verpassen, den es benötigt. Aktuell sei man so auf der Zielgeraden der Entwicklung.Als kleine Entschädigung für die Verschiebung wird es bald neue Gameplay-Szenen aus Dead Island 2 geben. Am 6. Dezember veranstalten die Entwickler einen speziellen Showcase auf Twitch und YouTube . Im Rahmen dessen erhalten interessierte Spieler einen neuen Einblick in den aktuellen Stand des Zombie-Spiels. In unserer Vorschau konnten wir bereits vor einigen Monaten einen Blick auf Dead Island 2 werfen und verraten euch, was ihr von der Rückkehr des Spiels erwarten könnt.