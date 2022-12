Dead Island 2: Kein kompletter Uncut-Release in Deutschland

Dead Island 2: Nicht 100% Uncut

Nach Verschiebung auf guten Weg

Wenn in Dead Island 2 die Waffen gegenüber Zombies ausgepackt werden, dann wird es überaus blutig – und das auch in Deutschland. Der Shooter wird hierzulande offiziell erscheinen, wenn auch mit einer Anpassung.Während der Vorgänger seinerzeit noch indiziert wurde, erhält Dead Island 2 von der USK eine Freigabe für Spieler "ab 18 Jahren". Wie gameswirtschaft unter Berufung auf Publisher Plaion berichtet, heißt das aber nicht, dass die Zombie-Action damit gänzlich ungeschnitten in Deutschland erscheint.Auch in Deutschland wird in Sachen Gewalt nicht gegeizt: Zombies können wie in der internationalen Version mit unzähligen Waffen, egal ob Nah- oder Fernkampf, erledigt werden. In dieser Hinsicht wird es keine Unterschiede geben. Erst wenn die Zombies tot sind und auf dem Boden landen, könnt ihr in der deutschen Version nicht mehr mit diesen interagieren. Weitere Verstümmelungen sind demnach nicht mehr möglich.Bis zu diesem Punkt soll die deutsche Version aber mit der internationalen Version identisch sein. Dennoch hat die Anpassung eine Konsequenz für den Koop-Modus von Dead Island 2, denn dieser ist nicht zwingend zwischen beiden Versionen kompatibel.Zwar können Spieler mit der USK-Version weiterhin mit Freunden spielen, die die ungeschnittene Version besitzen. Letztere müssen dann jedoch für die Sitzungsdauer mit der Einschränkung der deutschen Version rechnen. Im öffentlichen Matchmaking bleiben hingegen die USK-Spieler ausschließlich untereinander.Wem die Schnitte aber nichts anhaben, der muss sich trotzdem noch etwas gedulden bis Dead Island 2 erscheint. Das Zombiespiel sollte eigentlich nach seiner Wiederankündigung im Februar 2023 das Licht der Welt final erblicken, aber die Entwickler benötigen ein paar Wochen mehr Entwicklungszeit Jetzt soll Dead Island 2 am 28. April 2023 für den PC, die PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One und Xbox Series X | S erscheinen. Im Rahmen eines Vorschau-Events konnten wir übrigens schon einen Blick auf den Shooter werfen und verraten euch unseren Ersteindruck