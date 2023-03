Dead Island 2: Alle Infos zu Release, Uncut, Plattformen und mehr

Dead Island 2 – Die wichtigsten Informationen

Wann ist der Release von Dead Island 2?

Für welche Plattformen erscheint das Spiel?

Deutschland: Erscheint Dead Island 2 Uncut?

Gibt es verschiedene Versionen?

Erscheint Dead Island 2 auf Steam?

Wie sieht das Gameplay aus?

Release: Wann erscheint Dead Island 2?

Zimperlich ist Dead Island 2 auf keinen Fall, wenn es um Zombies geht.

Für welche Plattformen erscheint Dead Island 2?

Wird Dead Island 2 uncut erscheinen?

In Sachen Gewaltgrad gibt es für deutsche Nutzer nur einen Unterschied: Sie dürfen getötete Zombies nicht weiter verletzen.

In welchen Versionen erscheint Dead Island 2?

Hauptspiel plus möglicher Vorbesteller-Bonus

Golden Weapons Pack

Character Pack 1 & 2

Hauptspiel plus möglicher Vorbesteller-Bonus

Pulp Weapons Pack

Hauptspiel plus möglicher Vorbesteller-Bonus

Pulp Weapons Pack

Golden Weapons Pack

Character Pack 1 & 2

Expansion Pass

Hauptspiel plus möglicher Vorbesteller-Bonus

Pulp Weapons Pack

Golden Weapons Pack

Character Pack 1 & 2

Expansion Pass

Steelbook

6 Schlächter-Tarotkarten

2 Anstecker

1 Aufnäher

Erscheint Dead Island 2 auf Steam?

Wie sieht das Gameplay von Dead Island 2 aus?

Carla

Dani

Ryan

Amy

Bruno

Jacob

Zwei Entwicklerwechsel und viele Jahre später ist es tatsächlich soweit:lebt und wird wirklich das Licht der Welt erblicken. Bis zum Release des Zombie-Action-Spiels dauert es auch nicht mehr lange, weshalb wir für euch alle wichtigen Informationen zusammenfassen.Schließlich unterscheidet sich das aktuelle Dead Island 2 in einigen Stellen merklich von der Vision, die einst das Berliner Studio Yager umsetzen wollte. Und dann ist da ja noch die Sache mit der USK, die bei Zombie-Spielen gerne mal noch etwas genauer hinschaut.Obwohl Dead Island 2 mit dem Töten von Zombies an und für sich eine ziemlich eindeutige Mission hat, gibt es trotzdem ein paar Fragen, die darüber hinaus gehen. Wir versuchen deshalb in diesem Artikel, für die folgenden Punkte alle uns bekannten Fakten zusammenzutragen:Amwird Dead Island 2 nach etlichem Hin und Her erscheinen. Eigentlich sollte der Release bereits im Februar stattfinden, wurde dann, um die Qualität des Spiels sicherstellen zu können. Nun steht der Veröffentlichung aber nichts mehr im Wege.Dead Island 2 erscheint sowohl für den. Sprich alle aktuellen Konsolen werden bedient, außer die Nintendo Switch. Eine Umsetzung für Nintendos Mischung aus Konsole und Handheld ist bisher nicht angekündigt. Ob diese noch folgen wird, steht in den Sternen.Nein,. Genauer gesagt gibt es im Vergleich mit der internationalen Version nur eine Änderung: Zombies, die bereits getötet sind, können nicht weiter verstümmelt werden. Dies gilt jedoch nur für die USK-Version, alle anderen Versionen bleiben unberührt.Das hat auch Auswirkungen auf den Koop-Modus: Deutsche Spieler können zwar weiterhin mit internationalen Spielern zusammenspielen, allerdings müssen Letztere dann temporär mit den gekürzten Inhalten leben. Im öffentlichen Matchmaking bleiben hingegen die USK-Spieler unter sich.Wer Dead Island 2 kaufen will, steht vor der Qual der Wahl, denn das Action-Spiel gibt es in gleich vier verschiedenen Editionen, die jeweils unterschiedliche Inhalte umfassen. Neben einer Standard Edition, die lediglich das Hauptspiel samt eines möglichen Vorbesteller-Bonus enthällt, könnt ihr euch zwischen den folgenden Versionen entscheiden:Nein, zumindest vorerst nicht. Dead Island 2 wird wie bereits frühere Spiele von Publisher Deep Silver zuerst im Epic Games Store erscheinen. Ob und wann eine Veröffentlichung auf Steam erfolgt, ist noch unklar. Schätzungsweise wird es aber mindestens zwölf Monate dauern.In Dead Island 2 schlüpft ihr in die Haut von sechs verschiedenen Charakteren, die jeweils eigene Stärken bieten. Ihr entscheidet euch dabei zu Beginn für einen Protagonisten, welchen ihr bis zum Ende behaltet:Mit dem jeweiligen Charakter stürzt ihr euch dann in den Zombie-Kampf in Hell-A und erschlagt die Untoten mit zahlreichen Nahkampfwaffen oder erschießt sie mit Fernkampfwaffen. Dabei kommt optisch unter anderem das FLESH-System zum tragen, also ein besonders detailreiches und fieses Gore- und Zerstückelungssystem. Darüber hinaus dürft ihr erneut eure Waffen nach und nach verbessern und zum Beispiel mit einer flammenden Klinge ausstatten. Mehr dazu erfahrt ihr im ausführlichen Gameplay-Trailer:Wie gut sich die Zombie-Schlägerei bislang spielt,. Wir konnten bereits einige Stunden in die Spielwelt investieren und sagen euch, ob sich der Ausflug potenziell lohnt.