Dead Island 2: Spielzeit der Zombie-Schnetzelei ist nicht ewig lang

Dead Island 2: Zombie-Snack statt -Marathon

Ein klassisches Open-World-Abenteuer mit einer riesigen Spielfläche wirdnicht werden. Das spiegelt sich auch in der Spielzeit wider, wie die Entwickler jetzt in einem Interview erläuterten.Statt einer frei begehbaren Welt erwarten euch in Dead Island 2 voneinander abgetrennte Gebiete, die aber nicht völlig linear ausfallen. Abseits der Wege könnt ihr sehr wohl einige zusätzliche Dinge erledigen und das eine oder andere Geheimnis entdecken. Dennoch wird euch das Zombie-Abenteuer bei weitem keine 100 Stunden begleiten.Wie Art Director Adam Olsson in einem Gespräch gegenüber wccftech erwähnt, werden Spieler für die Hauptgeschichte und ein paar Nebenaktivitäten etwa 20 Stunden benötigen. Wer hingegen alles erkundet und sämtliche Nebenquests erledigt, dürfte noch ein paar mehr Stunden in Hell-A verbringen.Allerdings muss Dead Island 2 nicht mit dem Abspann komplett zu Ende sein, denn die Zombieschnetzelei sei darauf ausgelegt, wiederspielbar zu sein. So könnt ihr nach einem ersten Durchgang noch einmal mit einem anderen der insgesamt sechs spielbaren Charaktere loslegen. Zudem könnt ihr über das Deck-Building-System jeweils verschiedene Spielstile ausprobieren.Dadurch soll Dead Island 2 insgesamt noch länger ausfallen – zumindest für all diejenigen, die sich gerne etwas länger gegen Zombies zur Wehr setzen. Wie gut sich das bisher spielt, erfahrt ihr übrigensBis ihr selbst Hand anlegen könnt, vergehen derweil noch ein paar Wochen. Dead Island 2 erscheint am