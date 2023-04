Dead Island 2: Versicherungsfirma verspricht Zombie-Party nach Ableben

Dead Island 2: Euer letzter Wille, noch mehr Promille

Schon die Marketingkampagne vonwurde mit einem dicken Augenzwinkern geführt, beim fertigen Spiel sieht es nicht anders aus: Die Zombiekalypse nimmt sich nicht gerade ernst.Auch beim aktuellen Angebot einerbraucht man eine gute Prise Galgenhumor: DeadHappy bietet nämlich extravagante Versicherungen, die euch nach eurem Ableben mit einem Paukenschlag ins Jenseits schicken. Und eure Freunde nach, wenn man die neue Kampagne zu Dead Island 2 bucht.Das Versicherungsunternehmen DeadHappy hat sich darauf spezialisiert, die Angehörigen ihrer Klienten nach deren Ableben zu beglücken: Mit einem Shoppingtrip, einem Tattoo oder einer dicken Summe Geld. Wer denin Zusammenhang mit dem frisch erschienenen Zombie-Schnetzler Dead Island 2 bucht, spendiert seinen Freunden allerdings eine Reise.Stirbt der Versicherte, geht es für die ausgewählten Kameraden nach Los Angeles, um dort an einerteilzunehmen. Wie das aussehen könnte, zeigt ein humorvoller Trailer. Der verspricht auch, dass euch bei eurer eventuellen Rückkehr von den Toten ein paar Profis direkt wieder die Lichter auspusten.Fürdeckt ihr bei abgeschlossener Versicherung nicht nur eure Bestattungskosten, sondern auch den erwähnten Ausflug in die USA für eure Freunde. DeadHappy weist allerdings auf diehin: „Alle unsere Deathwishes sind genau das – nur Wünsche. Wir können niemanden dazu zwingen sie zu aktivieren (rechtlich), aber wenigstens wissen sie, was du im Leben (und Tod) wolltest.“Vielleicht lohnt es sich also, mit euren Freunden über eine etwaigezu sprechen, bevor ihr die Versicherung abschließt. Falls ihr euch hingegen noch keine Gedanken über euer Ableben machen, sondern lieber dafür sorgen wollt, dass die Zombies zurück in ihre Gräber wandern, solltet ihr einen Blick aufwerfen. Dort verraten wir euch, wie viel Wucht in dem Splatter-Schocker wirklich steckt.