Dead Island 2: Zombie-Spiel erscheint im April bei Steam, aktuell gibt es den Vorgänger gratis

Dead Island 2: Alle Infos zur Gratis-Aktion

Wann erscheint Dead Island 2 bei Steam?

Ziemlich genau ein Jahr lang hat sichan den Epic Games Store gebunden – mit der Exklusivität ist aber bald Schluss. Bereits in rund zwei Monaten wird das Zombie-Spiel auch bei Steam erhältlich sein, was Publisher Deep Silver für eine kleinenutzt.Denn anlässlich der bevorstehenden Neuveröffentlichung auf Valves Distributionsplattform verschenkt das Unternehmen den Vorgänger. Noch einkönnt ihr euchfür lau sichern und eure digitale Bibliothek weiter füllen.Allerdings müsst ihr euch dafür etwas beeilen, denn allzu lange ist die Aktion nicht mehr gültig. Ihr habt nochZeit, um Dead Island: Riptide in der Definitive Edition kostenlos abzustauben. Dafür müsst ihr lediglich die Shop-Seite bei Steam besuchen und dort auf den grünen "Hinzufügen"-Button drücken – anschließend landet das Zombie-Spiel für 0 Euro in eurer Sammlung.Bei der Definitive Edition handelt es sich derweil um die 2016 veröffentlichte. Die Version umfasst unter anderem sämtliche veröffentlichten DLCs und bietet darüber hinaus eine verbesserte Grafik. Und ja, ihr könnt das Spiel auch in Deutschland problemlos erhalten.Obwohl die Originalversion einst noch indiziert wurde, erhielt die Definitive Edition 2019 auf Nachfrage seitens des Publishers von der USK die. Komplett unzensiert übrigens.Falls ihr beim Spielen von Riptide Lust bekommt, erhaltet ihr auch das originalein der Definitive Edition derzeit noch für schlanke 3 Euro im Steam-Store. Für den aktuellen Serienteil müsst ihr hingegen noch ein paar Wochen Geduld mitbringen: Erst amwird Dead Island 2 bei Steam erhältlich sein.Zu einem Preis schweigt Deep Silver bisher noch. Es ist aber gut möglich, dass die Veröffentlichung miteinher geht, denn schließlich ist das Zombie-Spiel dann bereits zwölf Monate alt. An seiner Faszination und brutalen Splatteraktivitäten dürfte es hingegen kaum eingebüßt haben, aber dazu lest ihr mehr in