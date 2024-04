Dead Island 2: Wie läuft es auf dem Steam Deck?

Es wird Zeit, Los Angeles von Zombies zu befreien – in Dead Island 2 geht das sogar auf dem Steam Deck.

Performance auf dem Steam Deck: Die besten Einstellungen für Dead Island 2

Mit diesen Einstellungen erlebt ihr Dead Island 2 unterwegs garantiert flüssig.

Auflösung: 1280x800

Bewegungsunschärfe: 0

Anti-Aliasing: Temporale Kantenglättung Hoch

Sichtweite: Hoch

Nachbearbeitung: Hoch

Schatten: Niedrig

Texturen: Mittel

Effekte: Mittel

Laubqualität: Mittel (hoch ist ebenso möglich)

SSAO: Niedrig

Indirekte Schatten: Mittel

Screen Space Reflections: Mittel

Schattenqualität: Mittel

AMD FSR 2: Qualität

Nach einem Jahr ist die Epic-Exklusivität vorüber: Ab sofort könnt ihrauch aufkaufen und euch in das von Untoten überrannte Hell-A stürzen, sogar ganz ohne größere Performance-Probleme. Gilt das auch für dasImmerhin ist Valves Handheld-PC mittlerweile schon für manche zu einem stetigen Begleiter geworden, und was könnte es schöneres geben, als kurz vor dem Schlafen gehen, noch ein paar Zombies zu schnetzeln? Laut Valve soll Dead Island 2 auf dem Steam Deck, sprich es gibt nur ein paar Kleinigkeiten, die nicht perfekt angepasst sind. Wir haben uns das einmal näher angesehen.Gemäß des gelben Indikators auf der Steam-Produktseite soll Dead Island 2 rein spielerischfunktionieren, ledigliche manche Texte werden unter Umständen zu klein dargestellt oder es werden "fremde Controllerglyphen" dargestellt, sprich manchmal wird euch ein Tastaturbefehl angezeigt, anstatt des richtigen Controller-Buttons.Dieser Einschätzung können wir grundsätzlich zustimmen. Nachdem wir Dead Island 2 auf einemmit 512 Gigabyte Speicher installiert haben, ließ sich die Zombie-Action problemlos starten – mit einer Ausnahme: Diemüssen installiert werden. Dies geschieht zwar automatisch, aber unter Umständen werdet ihr aufgefordert, euch mit eurem Epic-Konto einzuloggen. Dies ist insbesondere der Fall, wenn ihr die Crossplay-Funktion nutzen wollt, um mit Spielern auf anderen Plattformen, die nicht Steam sind, zusammenspielen zu wollen.Abseits von dieser kleinen Unterbrechung funktioniert Dead Island 2 nahezu einwandfrei auf dem Steam Deck. Auffällig ist allerdings, dass bei jedem Start dasneugestartet wird. Immerhin dauert Prozess in der Regel unter zehn Sekunden, fällt also kaum ins Gewicht.Starten lässt es sich, aber, sobald man den Sprung nach Hell-A gewagt hat? Überraschend flüssig. Zwar ist die Zombie-Schnetzelei kein Grafikkracher, ist aber auch alles andere als ein hässliches Entlein und läuft von Start weg wirklich gut auf dem Steam Deck, ohne, dass wir etwas an den Einstellungen geändert haben. Selbst mit den vom Spiel festgelegten Optionen, überwiegend alles auf Hoch, erreichen wir bereits nahezubei einer Auflösung von 1280x800.Es geht aber auch noch eine ganze Ecke flüssiger: Nachdem wir mit den Einstellungen etwas experimentiert haben, sind wir auf überraschendgekommen, ohne viel von der Bildqualität einbüßen zu müssen. In seltenen Fällen kommt es auch mal zu Abstürzen auf 30 FPS, diese sind jedoch nur von kurzer Dauer und stören damit nur im geringen Umfang. In manchen Gebäuden kommen wir sogar auf bis zu 60 Bilder pro Sekunde, was durchaus beeindruckend ist.Um diese Performance zu erreichen, haben wir für euch hier die unserer Meinung nachzusammengefasst:Wer will, kann natürlich bei FSR 2 noch eine Stufe niedriger gehen, also diewählen. Dann könnt ihr noch ein paar mehr FPS aus dem Steam Deck quetschen, müsst aber gleichzeitig damit leben, dass die optische Qualität doch merklich leidet. Auf dem verhältnismäßig kleinen Bildschirm ist das aber durchaus zu verkraften.Anschließend könnt ihr euch flüssig durch die Welt von Dead Island 2 begeben – wobei dieim Schnitt auf dem Steam Deck OLED auf etwa rund zweieinhalb Stunden begrenzt ist. Ob sich das Erledigen von Zombies derweil spielerisch lohnt,