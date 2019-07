Captain Toad: Treasure Tracker: Update fügt vier VR-Levels hinzu - 4Players.de

Auch das Knobelspiel Captain Toad: Treasure Tracker für die Switch lässt sich mittlerweile (teilweise) mit dem Labo-Headset in VR spielen: Möglich geworden ist das laut Gematsu.com mit dem kostenlosen Update zur Version 1.3.0. Vier Levels lassen sich demnach in 360 Grad aus allen Winkeln rotieren und betrachten.So sollen sich ganz neue Möglichkeiten ergeben, sich in die dreidimensionalen Puzzles hineinzufuchsen. Voraussetzung dafür ist allerdings das Virtual-Reality-Headset aus dem Papp-Baukasten Nintendo Labo: Toy-Con 04: VR-Set . Nähere Einblicke in die räumlichen (und nicht all zu hoch aufgelösten) neuen Areale gibt der japanische Trailer.Letztes aktuelles Video: Video-Test